Анатолий Анатолич уехал из Украины и растрогал причиной

Он выехал за границу с благотворительной целью.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич уехал из Украины с США на несколько дней и растрогал причиной. Как оказалось, он вместе с детьми, потерявшими отцов на войне, отправился в Бостон с целью эмоциональной реабилитации.

Несколько дней за границей, экскурсии, посещения культовых мест помогут шестерым девушкам залечить свои душевные раны.

"Я в США. На несколько дней я отправился за границу вместе с фондом "Дети Героев". Мы повезли в Бостон шестерых невероятно талантливых украинских детей. Каждая из них пережила, пожалуй, самую страшную потерю в своей жизни - потерю папы из-за великой войны. Но жизнь продолжается. И надо не сдаваться и двигаться вперед…" - рассказал Анатолич в своих соцсетях.

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Он добавил, что его цель - показать этим детям, что будущее может быть светлым и невероятным.

"Мы посетим Гарвард, Йель, Массачусетский технологический институт. Здесь они знакомятся с профессорами, кампусами, американо-украинской диаспорой, учителями, у которых есть украинские корни", - добавил Анатолич.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич метко подколол Потапа за его выезд за границу.

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