"Веспа-15" способен преодолеть несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15" кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ Министерство обороны Украины.

Об этом сообщило оборонное ведомство со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Говорится, что "веспа" с итальянского переводится как "оса".

"Беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой. Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное "жало" украинской "Веспы" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и т.д.", - рассказали в министерстве.

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Добавляется, что новый комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.

Новое оружие ВСУ

Как писал УНИАН, ВСУ получат новые беспилотные авиационные комплексы WINFLY, которые могут поражать не только наземные цели, но и уничтожать разведдроны противника. Украинские коптеры комплексов WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. При проектировании инженеры учли рекомендации и опыт операторов БПЛА, служащих на передовой. С учетом определенных нюансов применены соответствующие инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к российским средствам радиоэлектронного противодействия.

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