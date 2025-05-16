Скорее всего, гарнитуру нового поколения представят в сентябре – вместе с iPhone 17.

Apple, похоже, готовится представить новые AirPods Pro и все указывает на то, что релиз состоится уже этой осенью, сообщает Аарон Перрис из MacRumors, обнаруживший упоминания новых наушников в коде iOS.

В недавнем релизе разработчик обнаружил строку с упоминанием "AirPods 2-го поколения или новее" – раньше в этой строке были указаны только AirPods Pro 2-го поколения. Это говорит о подготовке Купертино к поддержке новой модели в своих системах.

Обычно Apple обновляет AirPods осенью, вместе с iPhone. Скорее всего, если AirPods Pro 3 и покажут в этом году, их стоит ждать только в сентябре – вместе с iPhone 17.

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По слухам, AirPods Pro нового поколения получат новый процессор H3, продвинутое шумоподавление и расширенные функции для здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и температуры тела. Также возможно появление поддержки lossless-аудио и ИК-камер для работы с ИИ.

Напомним, что AirPods Pro 2 вышли еще в 2022 году и с тех пор обновлялся лишь разъем (переход с Lighning на USB-C). Обычные AirPods обновились осенью 2024 года, и впервые в базовой линейке наушники доступных в двух версиях – с шумоподавлением и без.

В октябре 2024 года AirPods Pro 2 получили большой патч, фактически превращающий их в гаджет, защищающий слух. Наушники были официально признаны слуховым аппаратом в США и могут замерять состояние слуха.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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