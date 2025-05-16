Участники рынка предупреждают, что повышение тарифов приведет к падению доходов в госбюджет.

Операторы интермодального рынка Украины обратились к главе Министерства развития Алексею Кулебе с просьбой не допустить подорожания контейнерных перевозок "Укрзализныци", ведь это приведет к падению доходов в госбюджет, ухудшению финансового состояния самой УЗ, и станет преградой для интеграции Украины в транспортную систему ЕС. Об этом говорится в письме, которое подписали в частности компании MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.

"Несмотря на военные действия и нестабильную экономическую ситуацию, участники рынка контейнерных перевозок прилагают максимум усилий для продвижения продукции национальных производителей на глобальные мировые рынки. Благодаря этой работе по итогам 2024 года почти удалось восстановить объемы перевозок грузов в контейнерах до уровня, который существовал до полномасштабного вторжения. Но действия "Укрзализныци" нивелируют эти усилия", – сказано в письме.

Представители компаний напомнили, что сейчас "Укрзализныця" выдвинула инициативу по выравниванию стоимости перевозок грузов в контейнерах, под критерии которых могут подпадать и загруженные двадцатифутовые контейнеры массой брутто более 26 тонн. Эта инициатива направлена на то, чтобы выровнять стоимость перевозок зерновых грузов в контейнерах и специализированном подвижном составе (хопперах зерновозах). Но взамен она может привести лишь к переориентации грузов на автодороги, и к падению доходов самой "Укрзализныци".

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"На фоне того, что сейчас стоимость перевозки железной дорогой и автотранспортом при фактически одинаковых комплексных ценах склоняется в сторону перевозки грузовиками за счет времени доставки (1 сутки автомобилем вместо 5 суток железной дорогой), а также возможности работы автоперевозчиков за готовый расчет, повышение тарифов государственного железнодорожного монополиста фактически выталкивают десятки тысяч контейнеров с железной дороги на автомобильные пути", – предупреждают подписанты.

В таком случае, вместо ожидаемых дополнительных поступлений, "Укрзализныця" и ее партнеры могут наоборот – потерять сотни миллионов гривень за счет уменьшения объемов перевозок, а государственный бюджет получит дополнительную нагрузку от увеличения расходов на содержание и ремонт автодорог.

"Просим обратить внимание, что если и нужно делать корректировку стоимости перевозки грузов в зависимости от веса, то делать это нужно, опираясь на массу нетто выше 28,5 тонн – исходя из логики, что это тот сегмент перевозок, который стал катализатором предложения повышения стоимости перевозок грузов в так называемых "балочных" контейнерах, и не имеет отношения к подавляющему большинству операторов контейнерных перевозок. Это может положить конец конкурентным баталиям, в которые был втянут железнодорожный перевозчик между зернотрейдерами, которые перевозят зерно контейнерами с линейных элеваторов на элеваторы в портах с использованием скрытых преференций и преимуществ, предоставленных статусом "интермодальный поезд" и отдельным договором на организацию их курсирования, и теми, кто использует для этих перевозок стандартные хопперы-зерновозы", – отметили подписанты.

Как известно, ранее глава Федерации работодателей транспорта Украины, первый министр транспорта Украины Орест Климпуш также заявил, что повышение тарифов на контейнерные перевозки "Укразализныци" отбросит нас от Евросоюза – ведь развитая логистическая сеть контейнерных перевозок обеспечит нам рост экспорта и увеличение торговли.