Глава Госпогранслужбы Дейнеко принял участие в Саммите по безопасности границ и разведки в Вашингтоне (видео)

Делегация Государственной пограничной службы Украины во главе с Председателем ведомства Сергеем Дейнеко, которая находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, присоединилась к чествованию памяти погибших при исполнении служебных обязанностей правоохранителей.

Мероприятие проходило напротив Капитолия "West Lawn of Capitol" в Вашингтоне в Национальную неделю полиции.

Нынешнее чествование состоялось под лозунгом "Никогда не оставляем их наедине". Ежегодно мероприятие посещают тысячи американцев, в том числе и высшие должностные лица США и руководство государственных структур, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоял на страже безопасности.

Отметим, что это уже 44-я ежегодная церемония при поддержке Национальной службы памяти сотрудников правоохранительных органов.

В ходе визита в США руководитель Госпогранслужбы Украины также провел ряд встреч с представителями Таможенной и Пограничной службы США (CBP), партнерами и представителями ряда программ по направлениям Государственного департамента, Департамента юстиции и Департамента энергетики, с которыми продолжается тесное международное сотрудничество.

Кроме этого, Сергей Дейнеко принял участие в 13 ежегодном Саммите по безопасности границ и разведки, который проходил на днях. Прежде всего он поблагодарил Правительство и народ США за мощную и последовательную поддержку Украины в противостоянии военной агрессии России и отстаивании территориальной целостности Украины.

"Приятно выступать именно в такой аудитории, среди профессионалов своего дела, которые глубоко разбираются в проблематике пограничной безопасности и ответственности быть защитником государственных границ. Убежден, что это мероприятие является тем инструментом, который может усилить национальную безопасность наших стран, а также повысить нашу роль в обеспечении пограничной безопасности в регионе", - отметил Председатель ГПСУ во время выступления.

Он добавил, украинцы, как никто понимают, что безопасность государства, без преувеличения, начинается с безопасности его границ.

"Наши границы - это одновременно и щит для европейских государств, и место, где сталкиваются ценности и угрозы. От защищенности государственной границы зависит как суверенитет страны, так и судьба каждого ее гражданина. Украина столкнулась с кардинально новыми вызовами и гибридными угрозами. Мы живем в сложный, но одновременно определяющий период. От решительных действий зависит не только безопасность Украины, но и стабильность в регионе. Мы стремимся развивать сотрудничество ведомств и углублять его, обеспечивая процветание наших государств", - подчеркнул он.