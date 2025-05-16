Когда Свинарчук расскажет следствию про все 'схемы' в оборонке, Порошенко сядет, - блоггер

Информация о задержании в Испании экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука, кума и бизнес-партнера Петра Порошенко, будет иметь серьезные последствия для лидера "Евросолидарности". Экс-чиновник может дать показания по масштабному хищению в украинской "оборонке" 2014–2015 гг., что приведет к заключению уже самого Порошенко. Об этом пишет блоггер Сергей Иванов.

"Когда Свинарчука экстрадируют, начнется новый этап в жизни Петра, ведь когда заговорит Свинарчук и расскажет все схемы в обмен на сделку со следствием, Порошенко сядет", - написал блогер Сергей Иванов в своем сообщении.

Журналист называет Свинарчука-Гладковского кумом, бизнес-партнером и сообщником Порошенко, с которым они совместно подорвали обороноспособность государства, "фактически пригласив путина ко вторжению в Украину".

Видео дня

"После победы "гетьмана" на выборах 2014 года, он назначил Свинарчука первым заместителем секретаря СНБО, передав по факту контроль над оборонно-промышленным комплексом. Именно во времена Петра Алексеевича, свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти, которые перепродавались государству с наценкой 200–300%. А Порошенко это все покрывал, потому что это его кум и его бизнес. Свинарчук – символ казнокрадства в оборонке", - отмечает блогер.

По словам Иванова, кейс Гладковского-Свинарчука стоит в одном ряду с рядом других оборонных скандалов, связанных с каденцией Порошенко:

"Взрывы на шести(!) военных складах в 2015–2018 годах, когда Украина потеряла более 210 000 тонн боеприпасов - около 40% всех боеприпасов государства. Блокировку разработки ракетного комплекса "Нептун", который вопреки Порошенко уже после его каденции начали производить. Именно благодаря "Нептуну" русский военный корабль пошел в известном направлении. "Ленкузня", принадлежавшая в то время президенту Порошенко, продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями", - пишет Иванов.

По его словам, все эти скандалы негативно повлияли на обороноспособность страны и стали импульсом к нападению путинской россии.

"С учетом всего этого, нетленное "Жму руку! Обнимаю!" в адрес путина прозвучало как приглашение убийцы напасть на нашу страну. И убийца этим предложением воспользовался. Если это не государственная измена, то что тогда?", - резюмирует блоггер.

Как сообщалось, в канун первого тура президентских выборов 2019 года в Киев из Москвы привезли 38 миллионов евро наличными. Деньги перевозил заместитель руководителя охраны Петра Порошенко, а назначались средства для скупки голосов на президентских выборах.