До 5 июня Украина рассчитывает договориться о переходном варианте безвизовой торговли с ЕС.

Украинское правительство ведет активные переговоры с Еврокомиссией по внедрению переходного периода безвизовой торговли после того, как 5 июня истечет срок действия торговых преференций для нашего государства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в парламенте.

Он напомнил, что между Украиной и Еврокомиссией существовала договоренность о том, что автономные торговые правила для Украины на время военного положения продолжались до 5 июня 2025 года - это плановая дата действия торгового безвиза для Украины.

"В прошлом году, когда эти параметры вводились для Украины, была также подписана договоренность с Еврокомиссией о том, что будут внесены соответствующие изменения в статью 29 Соглашения об ассоциации, в которой уже на все время действия соглашения будут закреплены торговые преференции для нашего государства. Еврокомиссия не начала эту работу", - сказал премьер.

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По его словам, правительство проводило неоднократные переговоры с Еврокомиссией, которые продолжаются по сей день.

"Процесс сейчас продолжается, и до 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном варианте безвизовой торговли с ЕС до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29-4 Соглашения об ассоциации с Украиной", - отметил Шмыгаль.

"Торговый безвиз" - последние новости

Ранее СМИ со ссылкой на европейского чиновника сообщали, что Европейский Союз не планирует вводить новых торговых преференций для Украины сразу после завершения действия "торгового безвиза" 5 июня 2025 года.

При этом позже должны были быть внесены изменения в условия зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также обсуждалась идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, в частности для стали.

В апреле стало известно, что Европейская комиссия завершает работу над предложением относительно будущих условий торговли между Украиной и ЕС, которые могут прийти на замену действующему "торговому безвизу". При этом неизвестно, вернутся ли условия торговли между Украиной и ЕС к довоенному уровню, или для Украины предусматриваются послабления по отдельным категориям товаров.

Напомним, "торговый безвиз" между Украиной и ЕС был введен 4 июня 2022 года для поддержки украинской экономики на фоне российского вторжения. Он предусматривал временную отмену пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. 25 мая 2023 года Совет ЕС продлил это решение на год, 13 мая 2024 года - еще на год, до 5 июня 2025 года.

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