Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 46,18 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 мая, подешевел на 6 копеек и в среднем составляет 41,74 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 46,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,18 гривень за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,39 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,55 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 16 мая, составляет 104 003 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 316 450 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,38 грн за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

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