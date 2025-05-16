В ближайшие дни температура в Украине будет нестабильной, периодически будут идти дожди.

В ближайшие дни погода в Украине еще будет с дождями и контрастами температур, а длительное потепление ожидается только с 21 мая. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

17 числа наша страна еще будет находиться в зоне действия циклона, поэтому погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями. Температура воздуха в субботу снова "крайне контрастная", говорит Наталка Диденко. На востоке ожидается +19...+22, а на западе, севере и во многих центральных областях лишь +9...+14 градусов. В южной части от +16 в Одесской области до +23 градусов в Херсонской области и в Крыму. В Сумской области будет +17 градусов. А в центре ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса в Днепропетровской области.

18 мая в Украине также временами дожди, только на юге страны - без осадков. Температура воздуха в воскресенье повысится и составит +15...+19 градусов, На востоке и юге ожидается до +18...+22 градусов и только в западных областях в воскресенье будет прохладно, +10...+14 градусов.

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"Понедельник в Украине обещает быть также сравнительно теплым (кроме западных областей), во вторник - дожди и снова похолодает... в среду собирается на хотя и скромное, но все же длительное потепление", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 17 мая будет холодно - всего +10...+12 градусов. К тому же в столице будет идти дождь.

В воскресенье, по ее данным, дождь прекратится, будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов.

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