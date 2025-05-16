Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 46,95 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 мая, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривны за доллар. Курс евро в банке снизился на 10 копеек и составляет 46,85 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривны, а евро - по курсу 45,85 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 41,84 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 мая, снизился до 46,95 гривны.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты грив на также усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,38 грн за один евро, то есть гривна выросла на 21 копейку.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 мая, подешевел на 6 копеек и в среднем составляет 41,74 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 46,80 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,18 гривен за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: