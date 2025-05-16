Также американский президент намекнул на скорую встречу с властелином Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны России против Украины.

Как передает CNN, Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, вылетая из Абу-Даби: "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся".

"Мы решим этот вопрос, а может и нет, но, по крайней мере, мы узнаем. А если мы не решим, это будет очень интересно", - завуалированно сказал американский президент.

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Ранее в пятницу Трамп сказал, что планирует встретиться с Путиным "как только мы сможем это организовать".

Переговоры в Стамбуле

В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций при участии турецкой стороны.

Во время встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по достижению мира.

Кроме того, стало известно, что на переговорах украинская сторона потребует от российской возможности прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского и с российским диктатором Путиным. Как заявил Рустем Умеров, министр обороны и глава делегации Украины, сегодня она прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

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