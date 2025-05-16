Они поделились, что особенно запомнилось участие в боях солдат КНДР.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ воевали в Курской области РФ, потом отошли в Сумскую область Украины, сейчас иногда воюют еще и в Белгородской области.

"Нас искали очень активно, потому что мы им таких чудес наделали. Мы тогда и в пушки попадали, колонны разбивали. Было много работы, поэтому и искали", - рассказал в интервью радио Свобода о работе бригады военный Игорь.

"Сейчас больше у нас штурмы идут. Мы помогаем своим ребятам зайти дальше в Белгородскую область", - добавил его побратим Владислав.

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Бойцы рассказали, что вышли из Курской области, потому что находиться там уже не было возможности.

"Нам пушку разбили, и поэтому пришлось уехать оттуда. А потом должны были ставить другую пушку, но начальство сказало, что уже все, ищем на нашей территории место", - вспоминает Владислав.

Военные рассказали, что к позициям украинских военных в Курской области вела только одна дорога. Ее российские войска взяли под огневой контроль дронами. Любая попытка доставить боеприпасы, воду, продукты или подкрепление превращалась в игру со смертью.

"Они просто взяли под контроль дорогу - и все. И всех, кто проезжал, они просто уничтожали. Кто успевал - проскакивал, а кто не успевал - те сразу там и горели", - рассказал украинский защитник.

Тем не менее, операция в Курской области, по мнению украинских военных, прошла успешно. Особенно запомнилось участие в боях солдат КНДР.

"Они шли большими группами, отрабатывали по ним. Говорили, очень много мы "переколошматили" корейцев, потому что россиянам их не жалко. Они тупо их бросали. Реально идет группа - и не то что какими-то посадками, тупо идут. Вот снег - мы зимой там были - и они идут просто стадом. Как коровы пасутся в селе, так и они шли тупо на наши посадки. Они не знали, что снаряды разрываются, и их будет убивать", - рассказал военный.

Украинские военные еще не успели полностью выйти из Курской области, как сразу начали рейды в Белгородскую. Российские войска такого маневра не ожидали. Тем более, что украинские военные резко прошли большую дистанцию.

Военные рассказали, что на фоне того, что происходит, военные обсуждают и переговоры относительно перемирия. И хотя мнения разнятся, военные сходятся во мнении, что Кремлю доверять нельзя. Они считают, что Москва попытается использовать переговорный процесс о прекращении войны в своих интересах.

Ситуация в Курской области

Недавно военный эксперт Андрей Крамаров сообщил, что РФ продолжает удерживать 60 тыс. своих военных в Курской области рядом с украинской границей.

А перед этим российские военкоры сообщили, что Силы обороны Украины начали новое наступление в Курской области. Отмечается, что сначала украинские машины разминировали поля, после чего туда заехала тяжелая техника.

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