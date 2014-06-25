Фирташ спонсирует партию Левочкина, чтоб не повторить судьбу Лазаренко - политолог

Такое мнение высказал в одном из комментариев в публикации УНИАН «Партия «трех Сереж»: последнее прибежище негодяев» политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

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По словам Небоженко, у этого проекта, который имеет немалый финансовый и медиа ресурс, есть шансы преодолеть 5%-й проходной барьер на досрочных выборах в Верховную Раду.

«Пример прошлых выборов показал, что даже «Свобода», если ее показывать по «Интеру» (который принадлежит Левочкину и Фирташу, - УНИАН), может стать популярной партией и пройти в парламент», - напомнил Виктор Небоженко.

При этом, по его словам, на продвижение новой ПР под предводительством людей Сергея Левочкина, играет еще и тот факт, что главный финансовый спонсор новой партии – Дмитрий Фирташ – очень «не хочет повторить в США судьбу Лазаренко» (в настоящее время Фирташ пребывает под домашним арестом в Австрии по обвинениям в коррупции, выдвинутым правительством США). «Ему, кровь из носа, нужно иметь свою партию в Раде, и он будет ее иметь», - считает политолог.

Как сообщал УНИАН, Партия развития Украины, которую связывают с бывшим главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным, была создана 11 июня путем переименования Прогрессивно-демократической партии.

Экс-регионал Юрий Мирошниченко избран председателем национального комитета партии, Сергей Ларин - руководителем исполнительного комитета. Среди замов Мирошниченко тоже есть бывшие регионалы – к примеру, Ирина Горина.

Справка УНИАН

14 сентября 1998 Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против П. Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Правосудие Швейцарии осудило П. Лазаренко к заключению за отмывание денег в банках Швейцарии.

17 февраля 1999 Верховная Рада Украины приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с П. Лазаренко. За неделю перед этим он выехал из Украины. Находился в заключении под следствием в США, а также под следствием в Украине.

Работая во главе правительства, обвинялся оппозиционной прессой в монополизации газового рынка Украины и преступной коррупции. Считался лидером так называемого днепропетровского клана.

Согласно рейтингу самых крупных коррупционеров мира, составленном в 2008 году Всемирным банком по совместной программе с ООН «Возвращение похищенных активов», Павел Лазаренко вошел в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.

12 марта Дмитрий Фирташ был задержан в Вене. Арест был осуществлен на основании обращения ФБР США, сообщили в украинском МИД.

21 марта земельный суд Вены выпустил Фирташа из тюрьмы под залог в 125 млн. евро.

2 апреля власти США предъявили Дмитрию Фирташу обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Счета олигарха были заморожены по требованию ФБР. Установлено, что с Фирташем связаны полторы сотни, в основном офшорных, компаний по всему миру и 41 банковский счет.