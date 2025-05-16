Биограф заявил, что Трамп развелся с Меланией: Белый дом резко ответил

Журналист отметил, что пара уже давно живет "отдельной жизнью", а их супружеские отношения уже завершены.

Известный журналист и биограф Майкл Вольф заявил о том, что Дональд и Мелания Трамп якобы официально развелись. Впрочем, Белый дом решительно опроверг эти слухи.

Как сообщает Newsweek, во вторник в подкасте The Daily Beast Вольф, автор нескольких критических книг о Трампе, заявил:

"Они явно никоим образом не состоят в браке, как мы его определяем. И я думаю, что, возможно, можно точнее сказать, что они живут отдельной жизнью. Они разведены. Президент Соединенных Штатов и первая леди разведены".

В ответ на эти слова директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг решительно отверг такие утверждения.

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"Он идиот высшего сорта, а его мозг, нарушенный синдромом Трампа, заставил его вести жалкое существование, лишенное реальности", - отметил чиновник.

Чунг также охарактеризовал Вольфа как "равнодушного идиота", которого "широко дискредитировали из-за его откровенной лжи и выдумок".

Слухи о разводе Дональда и Мелании Трамп

Слухи о возможном разводе Трампов циркулируют еще с периода его президентства. Поводом часто становилась публичная дистанция между супругами, холодный язык тела и отдельные графики.

Спекуляции усилились после переезда Трампа из Белого дома в 2021 году, когда Мелания исчезла из публичного пространства на длительное время. Журналисты и комментаторы неоднократно отмечали ее отсутствие на важных событиях и кампаниях. В 2024-2025 годах тему снова подняли.

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