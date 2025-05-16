Потерянные разрешения, заблокированные активы: будущее Моршинской и Миргородской под вопросом

Несмотря на то, что в мае и июле 2024 года закончилось действие спецразрешений на пользование недрами, IDS Ukraine, в активах которой Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, продолжает пользоваться ими из-за войны россии против Украины. Однако после полугода как завершится действие военного положения деятельность компании может полностью прекратиться, а государственный бюджет потеряет сотни миллионов гривен.

Как отмечает председатель Геологической инвестиционной группы Ирина Супрун, в соответствии с изменениями Кодекса о недрах, которые вступили в действие с 28 марта 2023 года, пользователями недр не могут быть юрлица, в которых существенное участие (более 10%) имеют или являются конечными бенефициарными владельцами (КБВ) физические лица - граждане и (или) резиденты государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором. При этом это не является основанием для автоматического аннулирования всех действующих спецразрешений на пользование недрами у таких юридических лиц.

"Невозможность быть пользователем недр заключается в том, что такие юридические лица могут пользоваться имеющимися у них действующими спецразрешениями в течение срока их действия, но не могут получать новые спецразрешения, продлевать срок действия действующих спецразрешений и вносить изменения в действующие спецразрешения",- отмечает Ирина Супрун.

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Приведенные ограничения касаются и компаний Группы ИДС, в частности ЧАО "МЗМО "Оскар", который имеет во владении 2 специальных разрешения на пользование недрами (СД):

в рамках одного из них, срок действия которого истек в мае 2024 года, Компания планировала еще в 2023 году завершить опытно-промышленную разработку месторождения, утвердить запасы и приобрести СД на добычу. Однако, это стало невозможным ввиду указанного закона.

по другому СД, который закончился в июле 2024 года, Компания заранее выполнила работы по переоценке запасов, которые планировала утвердить и внести изменения перед продлением СД. Однако ни внести изменения, ни продлить СД на новый срок Компания соответственно также не может.

По словам уполномоченного представителя IDS Ukraine, адвоката Маркияна Бема, это законодательное ограничение является чрезмерным и ненужным.

"В случае компании новое специальное разрешение должно было стоить 197 млн грн. Мы не хотели пользоваться действием военного положения и готовы были заплатить эту сумму. Однако не можем этого сделать, потому что нет права на получение СД из-за конечных бенефициарных владельцев, связанных с россией, - объясняет Маркиян Бем и добавляет: Другой вопрос - это рента. Мы платим около 43 млн грн ренты в год. И не получение СД поставит ренту под сомнение".

Относительно других расходов ситуация еще более критическая. Когда закончится действие военного положения, а компания IDS Ukraine так и не получит спецразрешения, это повлечет:

значительную потерю производственных мощностей;

уменьшение налоговых поступлений в госбюджет;

увольнение 30% работников.

"Все эти ограничения направлены, чтобы российские владельцы и КБВ не получали доходов с тех активов. Они и не получают. На сегодня корпоративные права украинской группы компаний находятся под арестом двух уголовных производств. Кипрская материнская компания - под санкциями. Соответственно мы не можем распродавать свои активы и выплачивать дивиденды. А государство в то же время теряет 291 млн грн на СД и в перспективе может терять 200 млн грн налогов в год", - резюмирует Маркиян Бем.

Справка

Компания IDS Ukraine - один из лидеров рынка минеральных вод в Украине. Она владеет активами Миргородского завода минеральных вод и Моршинского завода минеральных вод "Оскар".

В 2023 году против акционеров компании IDS Ukraine, конечных бенефициарных владельцев, а также Кипрской компании, которая является материнской украинской группы компаний, были применены санкции, предусматривающие ряд ограничений, в частности, блокирование активов. Кроме того, в рамках уголовного производства и в рамках процесса Высшего антикоррупционного суда на компанию наложили аресты, чтобы сделать невозможным вывод имущества.