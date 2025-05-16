По словам польского дипломата, сейчас идея об отправке миротворцев в Украину "зависла в воздухе".

Глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич рассказал о позиции страны не отправлять свои войска во время потенциальной миротворческой миссии. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, Польша готова поддержать миссию, "которая еще не создана, логистическими мероприятиями, участием в воздушных компонентах, которые будут так или иначе защищать эту логистику".

Лукасевич подчеркнул, что эта миссия не имеет ни названия, ни задачи, ни состава, ни политических условий.

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"В принципе, ничего нет. Есть некая идея, которая зависла в воздухе. Обратите внимание, что ни одна из стран, за исключением двух, не декларирует готовность присоединиться к этой миссии", - отметил политик.

Дипломат подчеркнул, что Польша обязательно вернется к этому вопросу, если появятся конкретные условия.

"Именно поэтому позиция Польши на данный момент однозначна. Польша не будет отправлять своих солдат. Она окажет поддержку миссии, которая будет сформулирована, но пока ни о чем конкретном речь не идет", - сказал он.

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Ранее издание Foreign Policy объяснило, почему миротворцы из Европы не сработают в Украине. По словам журналистов, такая инициатива в Украине станет скорее символикой без реальной способности повлиять на ситуацию.

Также, по словам экспертов, растет опасение, что миротворцы могут стать мишенью, если прекращение огня будет нарушено, поэтому развертывание малых сил без четкого мандата только усилит уязвимость Европы. Кроме того, в случае атаки на европейских военных, непонятно, будет ли активирована ст. 5 НАТО.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон ответил, сколько миротворцев могут отправить в Украину. По его словам, количество таких войск будет очень ограниченным.

Французский лидер считает, что присутствие иностранных военных поможет стабилизировать ситуацию в регионе, но "авторитет не зависит от количества".

"Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - отметил Макрон.

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