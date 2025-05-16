О новых финансовых ограничениях сообщила журналистам Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Союз работает над большим пакетом новых санкций против России, поскольку переговоры между Украиной и РФ вряд ли приведут к прогрессу. Об этом заявила журналистам 16 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране, пишет Politico.

По словам фон дер Ляйен, речь идет о более жестких финансовых ограничениях, чем те, о которых договорились члены ЕС в среду, 14 мая. В частности, она предложила ввести санкции против газопровода "Северный поток", соединяющего Россию с Европой, банковского сектора России и теневого флота, который Москва использует для обхода нефтяных санкций. Также глава Еврокомиссии сообщила о планах снизить лимит цены на нефть, который определяется на уровне G7.

В то же время, как сообщил изданию анонимно дипломат ЕС, ввести упомянутые меры, которые действительно могут иметь реальное влияние на РФ, будет сложно из-за позиции Венгрии.

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На вопрос Politico, согласны ли Соединенные Штаты с новым пакетом санкций, фон дер Ляйен ответила, что она находится в тесном контакте с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который, как известно, предложил 500-процентные пошлины для РФ.

"Мы имеем значительное общее мнение относительно тех сфер, где должны быть введены санкции", - сообщила фон дер Ляйен.

Между тем, отмечает издание, сам президент США Дональд Трамп публично не заявлял о своей готовности ввести такие строгие санкции против России.

Санкции против РФ: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в среду, 14 мая, послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. Высокая представительница Евросоюза Кая Каллас приветствовала договоренность относительно 17-го пакета санкций и подтвердила, что Евросоюз увеличивает давление на Россию, чтобы заставить прекратить ее войну.

Также сообщалось, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро должен был встретиться с сенатором США Линдси Грэмом, чтобы обсудить "разрушительные санкции" против России, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине. По словам французского министра, нужно работать над новыми мерами, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".

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