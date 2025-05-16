В компании заявляют, что мессенджер Цукерберга часто копирует функции Telegram, но делает это с опозданием и не так качественно.

Павел Дуров запустил конкурс с призовым фондом 50 тысяч долларов США (около 2 млн грн), которые достанутся автору лучшего ролика о том, почему Telegram лучше WhatsApp.

"Мы поймали WhatsApp на проведении клеветнических PR-кампаний против Telegram, поэтому будет справедливо нанести ответный удар. Больше никаких хороших игр – перчатки сняты", – говорится в сообщении.

Участвовать могут жители любых стран, но видео должно быть обязательно на английском, не длинее 3 минут и адаптировано для вертикальных форматов, таких как TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts. Авторы могут использовать ИИ-инструменты в качестве дополнительной помощи.

Видео дня

Дуров также опубликовал список из 30 ключевых функций, которые появились в его мессенджере задолго до того, как их добавили в WhatsApp. Например, реакции на сообщения, каналы и преобразование голоса в текст.

Заявки принимают до 26 мая, а итоги подведут в июне.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

Ранее в этом месяце WhatsApp прекратил поддержку iPhone до версии iOS 15. Это значит, что владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6+ потеряют доступ к мессенджеру, потому что их смартфоны не поддерживают актуальные версии iOS.

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