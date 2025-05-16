В горах держится настоящая зимняя погода.

Уже через две недели наступит лето, а в Карпатах до сих пор лежит снег. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По данным спасателей, 16 мая вершина горы Поп Иван Черногорский снова покрылась снегом. На высокогорье облачно, ветер западный 2м/с, а температура воздуха -3° С.

"Горные пейзажи завораживают своей весенне-зимней красотой, но одновременно скрывают опасность для туристов", - предупреждают специалисты.

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По их данным, в условиях весенней нестабильной погоды в горах может резко меняться температура, видимость. Снег, дождь, сильный ветер и туман могут превратить красивую прогулку в опасное приключение.

Спасатели также дали несколько советов туристам, которые хотят пойти в горы:

обязательно уточняйте прогноз погоды перед выходом в горы;

сообщайте родных или спасателей о своем маршруте;

имейте при себе средства связи, запас еды, воды, теплую одежду, фонарик, аптечку;

не отправляйтесь в поход в одиночку.

Отметим, что снег лежит не только на высокогорье. Вчера снегопад зафиксировали в селе Тухолька и поселке Славское Стрыйского района на Львовщине.

Сегодня покрыт снегом также перевал между Львовщиной и Закарпатьем.

Когда ждать потепления?

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ближайшие дни еще будут мокрыми и с колебанием температуры.

По ее данным, "Несмелое потепление ожидается после 20-го мая".

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