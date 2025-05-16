Фильм рассказывает о наиболее задокументированном и признанном католической церковью случае экзорцизма.

5 июня 2025 года в украинский прокат выходит леденящий душу хоррор "Ритуал" (The Ritual), рассказывающий о самом задокументированном и признанном католической церковью случае экзорцизма – изгнании демонов из Эммы Шмидт, также известной как Анна Эклунд, произошедшем в 1928 году в США.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, украинским дистрибутором ленты, рассказывает интересные факты о деле Анны Эклунд и о фильме по его мотивам, где экзорциста сыграл легендарный Аль Пачино.

О чем фильм

В 1973 году на экраны вышел "Экзорцист" Уильяма Фридкина, который фактически положил начало отдельному поджанру хоррора – фильмам об изгнании демонов из одержимых. В основу ленты лег одноименный роман Уильяма Питера Блетти, вышедший на два года раньше и, в свою очередь, базировавшийся на реальном экзорцизме, проведенном в 1949 году священником-иезуитом, отцом Уильямом С. Боудерном, над молодым парнем. Однако первым и самым известным примером экзорцизма в ХХ веке было другое дело – изгнание демонов из Эммы Шмидт, также известной как Анна Эклунд: женщины, которая в 1928 году стала одной из немногих, чей случай одержимости был официально признан католической церковью.

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По сюжету фильма, снятого на основе истории Шмидт, отец Теофилиус Ризингер и его ассистент Джозеф Штайгер соглашаются провести серию сложных ритуалов экзорцизма, чтобы спасти молодую девушку по имени Эмма, охваченную страшной одержимостью. Однако один из святых отцов испытывает кризис веры, а другой – вынужден утолять отголоски собственного бурного прошлого.

Удастся ли священникам преодолеть собственных внутренних демонов и объединить свои усилия ради общей победы над дьяволом, который мучает невинную душу?

Звездный каст

Режиссером и сосценаристом (вместе с Энрико Натале) "Ритуала" выступил Дэвид Миделл, в фильмографии которого это лишь третья полнометражная лента – до этого он снял драму "Ночные огни" (2014) и триллер "Убийство Кеннета Чемберлена" (2017). Оба мало известны широкой публике, однако были хорошо восприняты как критиками, так и зрителями.

Но несмотря на скромную фильмографию режиссеру удалось привлечь к проекту очень известных актеров. 85-летний оскароносный Аль Пачино ("Крестный отец", "Лицо со шрамом", "Ирландец"), который в свое время также сыграл Сатану в ленте "Адвокат дьявола", на этот раз остался на светлой стороне и исполнил роль святого отца Теофилиуса Ризингера. Образ его помощника Джозефа Штайгера воплотил на экране Дэн Стивенс, которого прославила роль Мэттью Кроули в телесериале "Аббатство Даунтон".

Одержимую девушку сыграла актриса Эбигейл Ковен, известная по ролям в мистических сериалах "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Очень странные дела".

Также в фильме снялась Эшли Грин, известная по франшизе "Сумерки" – в "Ритуале" она играет монахиню, сестру Роуз.

23-дневная битва со злом, задокументированная журналом Time

Будущий отец Теофилиус Ризингер, урожденный Францишек Ксаверий Ризингер (1868-1941), родился в Баварии. Позже он переехал в Соединенные Штаты, где вступил в Орден капуцинов и был рукоположен в священники в 1899 году.

Летом 1928 года, учитывая его предыдущий опыт экзорциста, церковь поручила Ризингеру провести обряд изгнания демона над 46-летней женщиной из городка Эрлинг, штат Айова, которую подозревали в одержимости.

Этот экзорцизм длился 23 дня в уединенном монастыре в Айове, а монахини и духовенство документировали все ужасные события, происходившие в течение ритуала, – включая левитацию, потусторонние голоса, с которыми разговаривала женщина, и сверхъестественную силу, которую она демонстрировала. За два дня до Рождества истощенный отец Теофилиус заявил, что демоны изгнаны.

Это дело привлекло национальное внимание и было освещено в крупных изданиях – в частности, в журнале Time, что закрепило его место в американской религиозной и паранормальной истории. А также эти события были задокументированы в книге 1935 года "Прочь, Сатана!" (Begone Satan!), которая в течение почти века повлияла на бесчисленное количество историй ужасов, фильмов об экзорцизме и теологических дебатов.

Десятилетие одержимости

Ритуал, проведенный отцом Теофилиусом, был кульминацией десятилетий одержимости Эммы Шмидт/Анны Эклунд. Сообщалось, что она начала проявлять признаки одержимости в подростковом возрасте, демонстрируя отвращение к святым предметам, "тревожные" мысли и безудержное сексуальное поведение, а также неспособность зайти в помещение церкви. Согласно книге "Прочь, Сатана!", считалось, что источником одержимости Эклунд была ее тетя Мина: она была известна как местная ведьма, а также, как утверждалось, была любовницей отца девушки.

Экзорцизм длился с 18 августа по 23 декабря 1928 года (реальной Эмме/Анне на тот момент было 46 лет, но в фильме ее показали моложе). Длительный ритуал привел к ухудшению состояния тела женщины, поскольку она отказывалась от еды, а также постоянно блевала чем-то, похожим на помои и листья табака. Голова, губы и лицо женщины опухли, и она также могла говорить на нескольких неизвестных ей языках.

Ритуал был настолько изнурительным, а поведение одержимой настолько жестоким, что несколько монахинь из женского монастыря, где происходил экзорцизм, попросили перевести их в другую обитель.

Считалось, что Эклунд была одержима Иудой Искариотом, а также Иаковом, ее собственным отцом, который проклял ее с помощью своей любовницы, тети Мины, за то, что она подростком отказала ему в сексуальных домогательствах. Во время экзорцизма Эклунд также говорила фальцетом, который Ризингер интерпретировал именно как голос ее тети Мины.

23 декабря, в последний день экзорцизма, отец Ризингер приказал демонам во имя Отца, Сына и Святого Духа, через заступничество Пресвятой Девы Марии, отправиться в ад. Эклунд упала на кровать и начала визжать: "Вельзевул, Иуда, Иаков, Мина", а затем: "Ад! Ад! Ад!". Но потом женщина открыла глаза, а затем заговорила своим голосом, говоря: "Мой Иисус! Милосердие! Слава Иисусу Христу!".

Сообщалось, что экзорцизм Ризингера был успешным, и после него у Эклунд сохранились только "более легкие" и "вполне управляемые" проявления одержимости.

Путаница с именем женщины объясняется тем, что из-за чрезмерного внимания медиа к этому делу, ее настоящую личность скрывали от общественности в письменных отчетах. И скрывали настолько удачно, что даже неизвестно точно, как и когда в конце концов завершился ее земной путь. Так, по одним данным Эмма Шмидт/Анна Эклунд умерла 23 июля 1941 года в 59 лет, или 23 июня 1964 года в возрасте 81 год.

Сейчас оценка "Ритуала" на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов на основе первых 62 отзывов.

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