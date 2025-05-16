Цена электроэнергии на рынке в Украине достигла самого высокого уровня в Европе, но НКРЭКУ может еще повысить прайс-кэпы, - эксперт

В первую неделю мая в Украине зафиксирована цена электроэнергии на суточном рынке (РСВ) на уровне 113 €/МВт⋅ч, что является самым высоким значением в Европе.

Как свидетельствуют данные профильных источников на энергетическом рынке, которые привел экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, в этот же период в Германии цена энергии составила 56, во Франции - 15, в Польше, Румынии, Словакии и Венгрии - 70-75 €/МВт⋅ч.

По словам эксперта, высокая цена в Украине противоречит типичной сезонной динамике, поскольку май всегда характеризуется низким спросом и профицитом энергии на рынке. Соответственно, высокие цены вызывают рост себестоимости продукции, уменьшают конкурентоспособность украинских предприятий, что в целом выльется в усиление инфляционного давления.

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"И на этом фоне вас очень удивит следующая информация - НКРЭКУ собиралась 15.05 на обсуждение по пересмотру прайскепов. По моей информации, члены комиссии во время этого обсуждения пока не согласились на повышение тарифов. Но это лишь обсуждение, а не финальный документ, в котором все может измениться", - отметил Кущ.

Напомним, НКРЭКУ в декабре 2024 года готовила решение о повышении прайс-кепов, но отказалась от его принятия.