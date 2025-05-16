В Стамбуле делегация Украины поднимет возможность прямой встречи Зеленского и Путина, пишут СМИ.

Украина готова к прямым переговорам с Россией на самом высоком уровне, а Россия должна проявить готовность к конкретным действиям гуманитарного характера для того, чтобы сделать мир возможным. Об этом заявил Рустем Умеров, министр обороны и глава делегации Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира.

В частности, в Стамбуле украинская сторона провела встречу с представителями США, Великобритании, Германии и Франции. На ней были скоординированы позиции перед сегодняшними переговорами с российской делегацией в Стамбуле.

Как отметил Умеров, украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям, подчеркивая конструктивные шаги, сделанные в последние недели и месяцы.

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"Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на самом высоком уровне", - сообщил Умеров.

По его словам, сегодня делегация Украины прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - подчеркнул министр обороны.

Он поблагодарил партнеров - США, Францию, Великобританию и Германию - за их поддержку в продвижении мирного процесса. Также выразил благодарность Турции за содействие в организации сегодняшней встречи и за создание платформы для переговоров, а также за активное участие в достижении справедливого мира для Украины.

"Мы продолжаем нашу борьбу за справедливый и длительный мир и не прекращаем усилий для его достижения", - добавил Умеров.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник, делегация Украины на переговорах с представителями РФ тему обеспечения прекращения огня сделает приоритетной. Хотя, по словам украинского источника, существует необходимость в "мерах по укреплению доверия".

Участники переговоров от Украины также поднимут вопрос о возможности встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным в формате "с глазу на глаз".

"Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, существует потребность в прекращении огня. Настоящем, надежном и хорошо контролируемом... Также есть потребность в гуманитарных мероприятиях по укреплению доверия, таких как возвращение украинских детей, задержанных гражданских, обмен военнопленными по принципу всех на всех", - сообщил источник.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в сети X, россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом, когда они требовали от Украины капитуляции.

"Но все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", - подчеркнул Ермак.

Переговоры в Стамбуле: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.

Также состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Государственный секртеар Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что у него нет больших ожиданий относительно встречи представителей Украины и России в Стамбуле.

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