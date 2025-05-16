В западных областях еще ожидаются заморозки, а на юге и востоке воздух будет прогреваться до +19°...+23°.

В ближайшие выходные погода в Украине будет неустойчивой, с колебаниями температуры и атмосферного давления. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в ближайшие дни будут наблюдаться обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.

"Температура воздуха в западных областях сохранится существенно ниже нормы, на остальной территории страны будет соответствовать сезону с незначительными отклонениями", - спрогнозировал Кибальчич.

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Погода 17 мая

На западе Украины ночью пройдут умеренные дожди на Буковине, Подолье и на Житомирщине. Днем осадки охватят уже весь регион. Кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ночью будет +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С. Днем +8...+13 °С, а на Закарпатье до +15 °С.

На севере утром и днем пройдут умеренные, местами значительные дожди. Ночью температура ожидается в пределах +6...+11 °С, днем +12...+18 °С.

В центральной части Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем ожидаются умеренные, местами значительные осадки, возможны грозы. Ночью будет +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

На юге Украины в субботу ожидается неустойчивая погода с дождями различной интенсивности, местами возможна гроза. Ночью будет +8...+13 °С, днем +10...+15 °С, а в Крыму местами воздух прогреется до +19...+24 °С.

На востоке также местами ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозой. Ветер 7 - 12 м/с, днем на Донбассе местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

Погода 18 мая

На западе Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадки будут умеренными, местами в сопровождении грозы и града. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, при грозах порывистый. Ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С. Днем +9...+14 °С, на Буковине и Закарпатье +12...+17 °С.

Ночью на севере Украины также пройдут умеренные, местами значительные дожди. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер 7 - 12 м/с, днем возможно усиление до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +13...+18 °С.

В центральных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами в сопровождении грозы и града. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью будет +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

На юге ночью без существенных осадков, а днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

На востоке ночью пройдут умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный 9 - 14 м/с. Ночью +8...+13 °С, днем +14...+19 °С.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине будет царить переменчивая погода. Температура постоянно то будет снижаться, то снова повышаться.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 17 мая, будет сохраняться прохлада.

В воскресенье температура повысится, однако уже в понедельник ожидается новое похолодание. Снова теплее станет со вторника или среды.

Относительно дождей, Наталка Диденко отмечает, что выходные и следующая неделя преимущественно будут сопровождаться осадками.

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