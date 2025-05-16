После визита на Ближний Восток американский лидер объявил, что ему пора возвращаться домой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встретится с правителем РФ Владимиром Путиным, как только стороны смогут организовать эту встречу.

Как сообщает Clash Report, этот комментарий прозвучал через день после того, как президент США заявил, что решение войны в Украине непременно произойдет после его встречи с российским диктатором.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. А теперь время возвращаться домой... Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать. Мы собираемся это сделать. Мы должны это сделать", - сказал Трамп во время визита на Ближний Восток.

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Трамп заявил, что "мир станет гораздо безопаснее в течение 2-3 недель".

Также он добавил, что США "смотрят на Газу" и хотят позаботиться о тех, кто там голодает.

Что предшествовало

Как сообщал ранее УНИАН, накануне глава делегации РФ сделал заявление, что с 10 утра 16 мая представители России будут ждать делегацию Украины. "Делегация прибыла сегодня по поручению президента в Стамбул для проведения прямых двусторонних - без предварительных условий - переговоров с Украиной", - заявил Мединский и добавил, что представители РФ провели "очень плодотворную" встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он не ожидает прорыва в переговорном процессе по войне РФ против Украины до того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин встретятся "лицом к лицу". При этом он отметил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с украинской делегацией, которая поехала на переговоры, и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Bloomberg пишет, что надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись после того, как правитель РФ Владимир Путин не полетел в Стамбул и отправил на переговоры делегацию низшего уровня.

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