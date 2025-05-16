Прежде чем поднимать вопрос о повышении тарифов, "Укрзализныця" должна разобраться с хроническими убытками пассажирских перевозок, заявляет эксперт.

По итогам 2024 года "Укрзализныця" получила более 20 млрд грн прибыли от грузовых перевозок, тогда как убытки от пассажирских перевозок превысили 18 млрд грн. Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Идея УЗ повысить грузовые тарифы в 2025 году, чтобы сделать прибыльный сегмент еще более прибыльным, и за счет этого "залить" растущие миллиардные убытки от пассажирского направления, является абсурдной. Это глубоко ошибочный и вредный подход, который лишь углубит кризис в реальном секторе экономики – особенно учитывая то, что производственные предприятия уже массово останавливаются", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, прежде чем поднимать вопрос о повышении тарифов, УЗ должна разобраться с хроническими убытками пассажирских перевозок.

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"Государство должно четко определить: либо оно действительно гарантирует социальные перевозки и компенсирует их из бюджета, либо УЗ приводит их к безубыточному уровню. Перекладывание этого бремени на плечи грузоотправителей является несправедливым и экономически разрушительным, а также противоречит практике стран ЕС. Кроме того, еще 16 млрд грн убытков УЗ формируются из-за содержания малодеятельной инфраструктуры", – добавил он.

Гусак отметил, что здесь нужно системное решение: либо справедливая доплата за ее использование – с четким принципом "кто пользуется – тот и платит", либо радикальная оптимизация расходов на ее содержание.

"Сейчас УЗ держит на балансе значительную часть инфраструктуры, которая не генерирует доходов, но стоимость ее использования с "золотыми" отправками по 1-2 вагона и ежегодного обслуживания размазывается по всем тарифам. Это неэффективно. Тарифы должны зависеть от технологии перевозки и отражать реальные затраты на перевозку, а не быть средневзвешенными значениями, которые финансируют чужую неэффективность и инфраструктуру, которая не используется", – считает он.

Эксперт подчеркнул, что повышение или индексация грузовых тарифов, о котором говорят последнее время представители УЗ, учитывая колоссальную доходность грузового сегмента – это очередное вредное временное решение.

"Увеличение грузовых тарифов будет только откладывать решение системных проблем УЗ и продолжит уничтожение конкурентоспособности УЗ и ключевых экспортеров Украины, а также будет иметь негативные последствия для Государственного бюджета", – подытожил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины.

Как известно, ранее "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины – в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзализныця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.