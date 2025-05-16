Шмыгаль убеждает, что правительство контролирует этот вопрос.

Учителя мужского пола, которые являются военнообязанными, не будут подлежать мобилизации, как и в предыдущие годы.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос по поводу того, что происходит бардак с отсрочкой для учителей и преподавателей, потому что некоторые ТЦК продолжают для них бронирование на шесть месяцев, а некоторые только на три месяца, и поэтому во время летних каникул, они якобы могут быть мобилизованы, Шмыгаль убеждал, что этого не произойдет.

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"Как и в прошлом и позапрошлом году, мы, конечно, не потеряем ни учителей, ни преподавателей. Все эти вещи контролируются правительством. Все будет хорошо", - подчеркнул премьер.

Отсрочка от мобилизации

Отсрочку от мобилизации имеют студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения, при условии, что они получают образование на уровень выше уже имеющегося.

Также право на отсрочку имеют педагоги и научные сотрудники с ученой степенью, которые работают не менее, чем на 3/4 ставки в учебном заведении.

В соответствии с законодательством, отсрочка дается на определенный период, а затем ее нужно продлевать.

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