Геополитическая ситуация вокруг Украины становится все более мрачной. Правитель России Владимир Путин все еще "держит все карты" в войне, тогда как президент США Дональд Трамп проявляет все большее равнодушие к событиям. Об этом пишет колумнист Bloomberg, политолог Макс Гастингс.
"Неудивительно, если у Зеленского будут проблемы со сном", - пишет автор, подчеркивая уязвимость Украины перед риском потери американской помощи.
На прошлой неделе Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным в Стамбуле, однако российский президент отказался и прислал делегацию "кремлевских марионеток". Трамп, в свою очередь, тоже отменил встречу. Это усилило ощущение неопределенности относительно дальнейшей поддержки США.
Гастингс напомнил о давнем личном конфликте между Трампом и Зеленским, который отказался помогать в дискредитации сына своего экс-соперника Хантера Байдена.
"Трамп четко заявил о своем нетерпении к обеим сторонам войны, и особенно о недостатке сочувствия к Зеленскому", - пишет политолог.
Военные риски растут, тогда как ресурсы сокращаются. Если США остановят поставки, "Украина может продолжать воевать еще, возможно, четыре месяца, прежде чем у нее закончатся ключевые боеприпасы".
Между тем Россия, получая дешевые боеприпасы из Северной Кореи, использует наемников и выигрывает в темпах мобилизации. В то же время среди украинских беженцев нет энтузиазма по возвращению домой. Эксперт пишет
"Администрация США, кажется, равнодушна к угрозе поражения Украины".
Вместо наступательных действий Киеву рекомендуют сосредоточиться на обороне. Гастингс отмечает, что украинцы прекрасно справляются с асимметричной войной, но Путин упорно стремится получить контроль над всей страной, устранить ее правительство и установить марионеток.
Как пишет Гастингс, единственная перспектива изменить мнение Путина - усилить давление на него, как военное, так и экономическое. Прежде всего, его нужно убедить, "что США не покинут украинцев".
Впрочем, политолог поделился неутешительным прогнозом в случае, если Трамп прекратит военную поддержку Украины:
"Украина обречена. Такой шаг будет сигнализировать об отказе от ценностей, за которые США стоят почти со времен отцов-основателей".
Что предшествовало
Как сообщал ранее УНИАН, 16 мая в Стамбуле завершились переговоры Украины, США и Турции. Настроение американской делегации, которая прибыла в Стамбул для участия в переговорах по войне в Украине, "достаточно мрачное".
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он не ожидает прорыва в переговорном процессе по войне РФ против Украины до того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин встретятся "лицом к лицу". При этом он отметил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с украинской делегацией, которая поехала на переговоры, и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Bloomberg пишет, что надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись после того, как правитель РФ Владимир Путин не полетел в Стамбул и отправил на переговоры делегацию низшего уровня.