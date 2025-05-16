Неудивительно, если Зеленский будет иметь проблемы со сном, учитывая геополитические события вокруг Украины, пишет автор.

Геополитическая ситуация вокруг Украины становится все более мрачной. Правитель России Владимир Путин все еще "держит все карты" в войне, тогда как президент США Дональд Трамп проявляет все большее равнодушие к событиям. Об этом пишет колумнист Bloomberg, политолог Макс Гастингс.

"Неудивительно, если у Зеленского будут проблемы со сном", - пишет автор, подчеркивая уязвимость Украины перед риском потери американской помощи.

На прошлой неделе Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным в Стамбуле, однако российский президент отказался и прислал делегацию "кремлевских марионеток". Трамп, в свою очередь, тоже отменил встречу. Это усилило ощущение неопределенности относительно дальнейшей поддержки США.

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Гастингс напомнил о давнем личном конфликте между Трампом и Зеленским, который отказался помогать в дискредитации сына своего экс-соперника Хантера Байдена.

"Трамп четко заявил о своем нетерпении к обеим сторонам войны, и особенно о недостатке сочувствия к Зеленскому", - пишет политолог.

Военные риски растут, тогда как ресурсы сокращаются. Если США остановят поставки, "Украина может продолжать воевать еще, возможно, четыре месяца, прежде чем у нее закончатся ключевые боеприпасы".

Между тем Россия, получая дешевые боеприпасы из Северной Кореи, использует наемников и выигрывает в темпах мобилизации. В то же время среди украинских беженцев нет энтузиазма по возвращению домой. Эксперт пишет

"Администрация США, кажется, равнодушна к угрозе поражения Украины".

Вместо наступательных действий Киеву рекомендуют сосредоточиться на обороне. Гастингс отмечает, что украинцы прекрасно справляются с асимметричной войной, но Путин упорно стремится получить контроль над всей страной, устранить ее правительство и установить марионеток.

Как пишет Гастингс, единственная перспектива изменить мнение Путина - усилить давление на него, как военное, так и экономическое. Прежде всего, его нужно убедить, "что США не покинут украинцев".

Впрочем, политолог поделился неутешительным прогнозом в случае, если Трамп прекратит военную поддержку Украины:

"Украина обречена. Такой шаг будет сигнализировать об отказе от ценностей, за которые США стоят почти со времен отцов-основателей".

Что предшествовало

Как сообщал ранее УНИАН, 16 мая в Стамбуле завершились переговоры Украины, США и Турции. Настроение американской делегации, которая прибыла в Стамбул для участия в переговорах по войне в Украине, "достаточно мрачное".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он не ожидает прорыва в переговорном процессе по войне РФ против Украины до того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин встретятся "лицом к лицу". При этом он отметил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с украинской делегацией, которая поехала на переговоры, и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Bloomberg пишет, что надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись после того, как правитель РФ Владимир Путин не полетел в Стамбул и отправил на переговоры делегацию низшего уровня.

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