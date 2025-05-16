Однако первые шаги нового главы Ватикана говорят, что он гораздо лучше понимает природу российской войны против Украины, чем его предшественник.

История пока не знает примеров, когда Папа Римский мог остановить военное противостояние.

Об этом заявил научный сотрудник Института истории Церкви Украинского католического университета Анатолий Бабинский в эфире Киев24. По его словам, история знает много случаев, когда были попытки Пап уладить военные конфликты, особенно в 20-м веке, но все были тщетными.

"Ни в первую мировую Бенедикт XVII, ни во вторую мировую Папа Пий XII не смогли остановить войны. Папа Иоанн Павел II пытался остановить США в отношении Ирака. Так же он пытался остановить войну на Балканах, войну Сирии против Ливана... Есть лишь небольшие примеры улаживания таких, внутренних гражданских конфликтов в Африке или Южной Америке, где церковь смогла выступить медиатором, но и это не всегда удавалось", - признал Бабинский.

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Поэтому, по его словам, "с реалистической точки зрения это довольно сомнительно", что Папа Римский сможет остановить войну РФ против Украины.

Специалист говорит, что для Путина смысл имеет только сила, только те, кто имеют большую силу, чем он.

"Папа имеет моральный авторитет. Можем надеяться, что этот моральный авторитет будет иметь какое-то влияние на Путина. Но я здесь, скорее, пессимист, что Папа способен это сделать (завершить войну)", - сказал Бабинский.

В то же время он отметил, что Папа Лев XIV гораздо лучше понимает природу российской агрессии против Украины, чем Папа Франциск, поэтому будет иметь другую риторику в этом вопросе.

"Он очень четко назвал первопричины - что это империализм российский, которому всегда мало. Этот Папа точно понимает природу и он будет иметь другую риторику, чем Папа Франциск, который не понимал природу этого конфликта в силу своих стереотипов", - сказал эксперт.

Также Бабинский отметил, что первые встречи Папы Римского Льва XIV уже показали, что он много внимания уделяет Украине. В частности он напомнил, что новый Папа первый свой разговор с политиками провел именно с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Это очень хороший сигнал из апостольской столицы", - подчеркнул Бабинский.

Также Папа Лев XIV в первой своей речи сразу после избрания говорил об Украине. И он уже встретился с Главой Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшим Святославом, с украинскими женщинами, получил списки пленных.

"Он точно будет помнить и много говорить, и его риторика будет другой", - подчеркнул специалист и выразил надежду, что новый Папа Римский приедет в Украину.

Новый Папа Римский

8 мая Конклав в Ватикане определился с новым Папой Римским - им стал американский кардинал Роберт Прево, который избрал имя Лев XIV.

11 мая новый Папа Римский во время своей первой публичной молитвы на площади Святого Петра в Риме призвал мир к миру и вспомнил об Украине.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил с новоизбранным Папой Римским - Львом XIV. Во время разговора он пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину. По мнению президента Украины, "такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей".

Впоследствии издание La Repubblica написало, что Папа Римский приедет в Украину. Как отмечалось в материале, Турция, Украина и Перу - страны, которые понтифик посетит первыми.

Однако, через несколько дней Politico со ссылкой на госсекретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролини написало, что поскольку Ватикан имеет традицию дипломатического нейтралитета, сейчас рано думать о возможном визите Папы Римского Льва XIV в Украину.

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