Попала ли Украина в топ-10 - читайте в материале.

В субботу, 17 мая, состоится финал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". Мы увидим выступления 26 стран, среди которых будет и Украина.

Два полуфинала уже позади, а это значит, что букмекеры определились с победителем. Так, они сохранили лидерское место за представителями Швеции - группой KAJ с песней Bara bada bastu.

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На втором месте оказалась Австрия - JJ с треком Wasted Love.

Закрывает тройку лидеров Франция - Louane - "Maman".

Интересно, что с таким же коэффициентом, как Франция, на четвертой строчке расположились Нидерланды.

А вот украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" занята 13 место в рейтинге. Несмотря на такой неутешительный прогноз от букмекеров, у Ziferblat большая поддержка как со стороны украинцев, так и Европы.

Например, финалист "Евровидения-2025" спел на украинском языке и удивил сеть. Представитель Норвегии спел без акцента композицию группы Ziferblat.

Напомним, кто вышел в финал "Евровидения-2025". Вы можете ознакомиться со всеми участниками и их номерами.

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