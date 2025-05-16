В субботу, 17 мая, состоится финал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". Мы увидим выступления 26 стран, среди которых будет и Украина.
Два полуфинала уже позади, а это значит, что букмекеры определились с победителем. Так, они сохранили лидерское место за представителями Швеции - группой KAJ с песней Bara bada bastu.
На втором месте оказалась Австрия - JJ с треком Wasted Love.
Закрывает тройку лидеров Франция - Louane - "Maman".
Интересно, что с таким же коэффициентом, как Франция, на четвертой строчке расположились Нидерланды.
А вот украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" занята 13 место в рейтинге. Несмотря на такой неутешительный прогноз от букмекеров, у Ziferblat большая поддержка как со стороны украинцев, так и Европы.
Например, финалист "Евровидения-2025" спел на украинском языке и удивил сеть. Представитель Норвегии спел без акцента композицию группы Ziferblat.
Напомним, кто вышел в финал "Евровидения-2025". Вы можете ознакомиться со всеми участниками и их номерами.