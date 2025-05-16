В то же время Россия не отказывается от своей главной цели - полного захвата Украины.

Цель России, даже несмотря на переговоры, не меняется с 2014 года. Об этом заявил Евгений Дикий, ветеран, директор Национального антарктического центра, в эфире на Radio NV.

Он напомнил, что эту цель озвучил сам кремлевский диктатор Путин - речь идет о якобы "окончательном решении украинского вопроса".

"И он никогда не откатывался назад. Ни в публичной риторике, ни в реальной жизни. И когда он отправляет унизительную для нас делегацию в Стамбул. Он не забывает сказать, что отправляет со следующей установкой - решить предпосылки этого конфликта. А предпосылкой этого конфликта для него является существование независимой Украины. Эта цель никуда не девалась. Пока мы существуем, неважно в каких границах, для него цель является недостигнутой", - сказал Дикий.

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В то же время он добавил, что разговоры о переговорах не повлияют на события на фронте. Ведь Россия продолжает наносить удары по нашим войскам и проводить штурмы позиций. В то же время, по словам Дикого, эти переговоры повлияли на людей в тылу.

"Они расхолаживают украинский тыл. Какой смысл идти воевать, если осталось буквально вот-вот и в Стамбуле что-то подпишут. Ясно, что последние оставшиеся дни - пусть довоюют те, кто там. И это настроения и низового тыла, но я вижу такие же настроения и в нашей власти. Общаешься с отдельными членами парламента - собираетесь ли вы принимать нормальные мобилизационные законы. И прямой ответ - а уже какой смысл, осталось совсем немного", - добавил Дикий.

Переговоры: важные новости

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Турции должны пройти прямые переговоры между Украиной и РФ. По мнению Bloomberg, надежды на мир в Украине угасают на фоне того, как Путин отказался лично ехать в Турцию и отправил туда делегацию низшего уровня.

Между тем The Telegraph пишет, что прямые переговоры в Турции, которые должны были стать историческими, превратились в фарс. В то же время они добавили, что хоть надежды на мир и небольшие, но они все еще остаются.

Между тем Politico отмечает, что Европа готовится ввести дополнительные санкции против Москвы на фоне отказа лидера Кремля появиться на переговорах.

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