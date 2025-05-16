Певица SOWA в интервью УНИАН рассказала о родном Херсоне, раскритиковала артистов-беглецов и подчеркнула важность отказа от российского контента.

Диана, ты родилась в Херсоне, однако уже давно живешь в Киеве. Расскажи, какие у тебя воспоминания остались о родном городе?

Херсон для меня - это не просто точка на карте. Это запах домашней выпечки, это песчаные пляжи Азовского моря, которые казались бесконечными, и теплый ветер, который запутывал волосы. Я часто вспоминаю утренние прогулки с мамой, наше любимое кафе на углу, окна родного дома, в которых всегда светило солнце. Там было ощущение покоя, которого мне сегодня очень не хватает.

Херсон - это детство, в котором все было искренним, настоящим, наивным. Там я впервые спела перед людьми, там родилась моя мечта быть артисткой. И хотя сегодня город оккупирован, в моей памяти он остался свободным, живым, таким, каким я хочу его вернуть. Это место, которое сформировало меня - как человека и как творческую личность.

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Как ты пережила потерю родного дома и мечтаешь ли ты вернуться или отстроить его?

Это был один из самых тяжелых моментов в моей жизни. Понимать, что твой дом под обстрелами или захвачен врагом - это не укладывается в голове. Я долго плакала, не могла поверить, что это происходит с моим Херсоном. Это похоже на потерю близкого человека: ты помнишь все до мелочей, но не можешь прикоснуться, не можешь вернуться. Но эта потеря стала и точкой роста. Она пробудила во мне силу. Сегодня я не просто мечтаю вернуться - я верю, что мы сможем отстроить все.

Не так, как было - лучше. Светлее, чище, свободнее. Я хочу быть частью этого процесса. Потому что дом - это не только стены. Это память, любовь и готовность бороться за свое.

Ты неоднократно рассказывала о теплых отношениях с родителями. Прошла ли ты в 21 год сепарацию с ними?

Да, и это был долгий, очень эмоциональный процесс. У нас с мамой очень тесная связь, мы всегда были друг для друга поддержкой. И именно поэтому мне было сложно понять, что я должна начать жить не только как дочь, а как отдельный человек. Не отдаляться, а взрослеть. Сепарация - это не о конфликте, а о том, чтобы иметь смелость слушать себя и принимать собственные решения. Я проходила ее постепенно, часто через ошибки и разочарования, но без этого невозможно стать собой.

Насколько сложно тебе было пройти путь сепарации и поддержали ли тебя в этом близкие?

Мне повезло - моя мама не сдерживала меня, не обижалась, когда я становилась самостоятельнее. Она наоборот радовалась, что я расту, что начинаю мыслить как личность, а не как ее продолжение. Это не значит, что нам всегда было легко. Были недоразумения, слезы, расстояние. Но мы сумели пройти этот путь с уважением друг к другу. Ее поддержка была ключевой. Благодаря ей я смогла выйти в люди, не теряя себя.

Твоя мама мечтала о сцене - как ты чувствуешь, реализует ли она эту мечту сейчас через тебя?

Да, я чувствую это очень четко. Мама всегда хотела быть на сцене, но в ее времена это было почти невозможно. Жизнь заставила выбрать другой путь. И когда я вышла на сцену впервые, я увидела в ее глазах не просто гордость, а реализацию давней, глубокой мечты. Через меня она поет, даже если физически молчит. Ее глаза на моих концертах - это самая искренняя рецензия. Ее вера в меня - моя музыка. И я благодарна, что могу воплощать ее мечту, не теряя свою.

Было ли давление с ее стороны, или это наоборот была поддержка и вдохновение?

Никакого давления. Наоборот - мама никогда не требовала, чтобы я что-то доказывала или кому-то что-то показывала. Ее поддержка была мягкой, спокойной, без навязывания. Она просто была рядом - когда я проваливалась, когда сомневалась, когда радовалась. И именно такое тихое присутствие было для меня самым большим вдохновением. Ее мечта не стала обузой, она стала почвой, на которой выросла моя.

Как ты относишься к украинским артистам, которые после 24 февраля продолжили сотрудничать с Россией? Были ли среди них твои знакомые, и как ты восприняла их выбор?

Меня в принципе раздражает эта позиция - "усидеть на двух стульях". В жизни так не бывает.Когда на твою страну нападают, когда гибнут твои люди, нельзя оставаться в стороне. И эта "моя хата с краю, я вне политики" - не позиция, а индикатор бессознательности.Особенно когда ты - медийная личность, инфлюенсер, артист, к тебе прислушиваются, тебе подражают. Твое молчание может быть воспринято как согласие или равнодушие. А сейчас - не время для равнодушия.

Мне очень больно и горько видеть, как некоторые артисты, особенно знакомые, выбрали комфорт вместо правды. У меня был непосредственный опыт с режиссером Тарасом Голубковым, который снимал клип мне с Меловином на песню "Тайный знак". После 24 февраля он получил разрешение на выезд из страны - якобы для съемки документального фильма о войне. Но оказалось, что это ложь. На самом деле он поехал снимать клип для российской певицы Клавы Коки. Меня это просто шокировало. Это не просто предательство - это откровенный цинизм. Как после такого верить людям?

Юрий Бардаш - предатель, тут даже не о чем дискутировать. Он сознательно получил российский паспорт и теперь еще и кичится этим. Как можно так продавать себя? В голове не укладывается.

Алексей Потапенко (Потап) - в его случае это цинично вдвойне. Потому что публично вроде бы за Украину, но дальше тусуется в компании с россиянами, игнорируя боль и потери нашего народа.

Влад Яма - до сих пор не понятно, как он уехал. В каких-то интервью он говорит, что успел до закрытия границы. Но остаются вопросы. В такие времена каждый шаг публичного человека должен быть честным. Если нечего скрывать - скажи все, как есть.

Олег Винник - это вообще был шок. Он был иконой для многих украинских женщин, имел огромную поддержку народа. Но просто исчез. Говорят, проблемы со здоровьем, но разве моральная поддержка требует здоровья? Он должен был бы быть рядом с теми "волчицами", которые до сих пор его любят.

Анатолий Евдокименко, внук Софии Ротару - тоже история с запахом коррупции. Его поймали на попытке выезда с отцом, но в итоге он таки оказался за границей. И это еще одно доказательство, что система не для всех одинакова. И это очень возмущает.

Мое отношение в целом - неоднозначное. С одной стороны, я понимаю, что каждый имеет право принимать решение для себя и своей семьи. Например, Сергей Бабкин - он отец троих детей, жил в Харькове, а это действительно очень опасный город. Если он выехал, но продолжает поддерживать Украину финансово, информационно - ок. Мы не можем осуждать тех, кто реально помогает, даже из-за границы. Но если выезд - это просто бегство, прикрытое фейковыми бумагами или знакомствами - это уже совсем другое. Это - предательство.

Я верю в ответственность публичного человека. Если у тебя есть голос - ты должен его использовать. Для поддержки правды, справедливости, своего народа. И если ты этого не делаешь - ты автоматически теряешь уважение, авторитет, доверие. Потому что в такие времена или ты с народом - или нет. И никаких "серых зон" здесь не существует.

Как ты относишься к петиции о запрете русской музыки в Украине? Считаешь ли ты это необходимым шагом?

Я считаю это абсолютно необходимым и своевременным шагом. Артисты - это не просто люди, которые поют или выступают. Они влияют на общественное мнение, формируют настроение поколений, и во времена войны это влияние становится в разы мощнее. Если артист продолжает создавать или потреблять российский контент, когда наша страна теряет ежедневно жизни своих граждан из-за действий агрессора - это уже не просто вопрос эстетики, это вопрос морали.

Петиция о запрете российской музыки на платформах, особенно там, где идет монетизация - правильный и логичный шаг. Музыка - это инструмент влияния, но также и источник финансирования. Каждый просмотр клипа, каждое прослушивание трека - это деньги в карман российского исполнителя, а значит, и в бюджет страны-агрессора. Это - прямая поддержка врага, даже если бессознательная.

Кроме того, есть еще один аспект - информационный. Русский язык через музыку и в дальнейшем проникает в сознание молодежи. И это опасно. Потому что если мы хотим иметь свое - язык, культуру, ценности - мы должны сознательно отказываться от чужого, особенно враждебного. И музыка здесь - один из самых сильных инструментов для этого очищения.

Почему, по твоему мнению, многие украинцы продолжают слушать российских исполнителей даже во время войны? Как с этим бороться?

Я очень часто слышу две "отмазки": "это музыка моего детства" и "нет альтернативы". Первое - это о ностальгии. Людям трудно отказаться от чего-то привычного, особенно если они выросли в русскоязычной среде.Но сейчас время зрелости. Война - это момент, когда мы должны пересмотреть свои привычки. Если человек сознательный, он понимает, что музыка - это также выбор ценностей.

А второй аргумент об отсутствии альтернативы - это просто лень. На самом деле, за последние три года в Украине произошло настоящее музыкальное перерождение. Сотни новых артистов, десятки жанров, высокое качество записей, сильные тексты, профессиональная подача. Просто нужно захотеть искать.

Борьба с этим - не только через запреты. В первую очередь - это просвещение. И пример. Если каждый из нас перестанет слушать российское, покажет это в соцсетях, объяснит друзьям и поддержит украинское - это будет иметь эффект. Война - не только на фронте. Она и в культуре. И выиграть мы ее можем только вместе.

Достаточно ли сейчас делается для популяризации украинской музыки? Что еще стоит сделать?

Я вижу и чувствую, как много сейчас делается в музыкальной сфере. Украинские артисты работают на полную, команды вкладываются в продакшн, клипы, живые выступления, акустические версии, туры. Но самое важное - это слушатель. Именно люди решают, что будет в топах, что пойдет в рекомендации, что станет хитом.

Можно иметь сотню талантливых артистов, но если слушатель выбирает российское - этот труд напрасен. Поэтому мы все должны быть ответственными. Если нравится песня - слушай ее официально, шери, добавляй в плейлисты, пиши комментарии, тегай артиста. Это не мелочи - это инструменты выживания музыки.

А еще важно, чтобы медиа, радио, телевидение, стриминговые платформы больше работали с украинским контентом. И давали новичкам шанс. Потому что иногда у нас есть удивительные голоса и истории, но их просто не слышат. Поэтому надо не только создавать музыку, но и бороться за место для нее. А мы, артисты, будем эту борьбу продолжать.

Расскажи о самом эмоциональном благотворительном концерте, в котором ты участвовала.

К каждому своему выступлению я отношусь одинаково ответственно. С начала полномасштабного вторжения я стала частью большого количества благотворительных концертов, для меня это честь быть причастной к закрытию сборов ста помощи защитниками с помощью своего труда. Если говорить о самом эмоциональном выступлении, это для военных. Когда выступаешь прямо перед героями - чувствуешь особую ответственность. Это всегда разный спектр эмоций, выступления для военных оборачивались для меня или слезами от чувствительности историй или улыбками во время веселых песен, которые поднимали дух. Выступления - это всегда об обмене энергии.

Что тебя вдохновляет помогать другим через музыку?

Первое, это понимание, что мое творчество это способ помочь нашим военным. А каждая помощь нашим военным это шаг ближе к завершению войны.

Меня вдохновляет проводить, зная, что благодаря музыке я могу участвовать в закрытии сборов, собирать средства для нужд для наших защитников и отправлять им помощь. Вдохновляет, когда вижу улыбку наших героев песня исполнения песен и их теплые слова, о том, что это выступление стало для них глоток хороших эмоций. Причин множество, ради которых я готова помогать своей музыкой.

Какую цель ты ставишь перед собой как артистка в условиях войны?

Можно подумать, что сейчас главная цель артистов - украинизация нашего пространства, включая творчество во всех направлениях, чтобы вытеснить язык врага.

С этим делом наши артисты справляются достаточно хорошо, ведь их старания и работу мы можем увидеть в количественном обогащении контента и песен в разных жанрах. Но недавно я услышала одну фразу, которая перевернула мое сознание: "Украинские артисты больше не несут ответственности за украинизацию".

Сначала это удивило, но потом я задумалась... За 2023 год украинские исполнители выпустили более 36 тысяч песен. И это было два года назад. Сегодня - 2025, и эта цифра только растет. Интересный факт: за последний месяц вышло более 5 тысяч новых треков. И это - поп, рок, альтернатива, рэп, R&B - музыка на любой вкус. Поэтому миф о том, что "нет альтернативы" - больше не работает. Наши музыканты ежедневно творят, ищут новое звучание, расширяют украинское музыкальное пространство. Это - огромный труд, который уже дал свои плоды. Но... Несмотря на это, в топе украинских чартов - российские песни. Даже в те дни, когда страна оплакивает погибших от обстрелов. Это возмутительно. Потому что если бы украинизация была только ответственностью артистов - этот вопрос уже давно был бы решен. Музыка есть. Ее много. Она качественная. Она - украинская. Но этого недостаточно. Потому что украинизация - это также ответственность слушателя. Мы выбираем, кого слушать. Мы формируем чарты. Украинская музыка уже здесь. Она живая, искренняя, и создана о нас и для нас.

Вопрос лишь в том - готовы ли мы ее слышать...

Артисты, как публичные лица, имеют значительное влияние на своих поклонников и на общественное мнение в целом. Их позиция или ее отсутствие могут изменить восприятие ситуации в глазах многих людей.

Через искусство артисты могут выражать свои взгляды, поддерживать те или иные идеалы, а также привлекать внимание к важным вопросам. В контексте войны это приобретает особое значение, поскольку помогает формировать общественное мнение и поддержку.