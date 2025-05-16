Курс гривни к евро установлен на уровне 46,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,45 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,52/41,55 грн/долл., а евро - 46,49/46,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 мая, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке снизился на 10 копеек и составлял 46,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 45,85 гривни за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара утром 16 мая составляла 41,45 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,39 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,55 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 16 мая, составляла 104 003 доллара. В гривне ее цена была 4 316 450 грн.

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