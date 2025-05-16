В Турции стартуют переговоры РФ-Украина. Российская сторона заявила о "продолжении" разговора, прерванного в 2022 году. То есть будут настаивать на обсуждении документа, который, по их версии, был даже парафирован сторонами. Уровень делегации - просто представители, но не руководители структур (Игорь Костюков, конечно, влиятельная фигура, но формально он руководит лишь структурным подразделением МО РФ).

Исходя из этого, вероятность достижения неких компромиссов стремится к нулю.

Во-первых, для Украины бессмысленно обсуждать документы 2022 года хотя бы потому, что на тот момент войска РФ стояли под Киевом, а Черноморский флот под Одессой.

Видео дня

Во-вторых, для Российской Федерации обсуждать документы 2022 года без поднятия темы захваченных территорий (которой в тех документах нет) также бессмысленно, поскольку это "отказ но новых территорий".

В-третьих, формулировка новых тезисов, наработка новых документов не делаются без подготовки. Естественно, есть тезисы российской стороны, есть тезисы украинской стороны. Ими обменяются. Но за пару часов выйти даже на контуры компромиссов вряд ли возможно.

В то же время, стороны обменяются документами и, вероятно, договорятся еще встречаться. Без практических результатов.

Таким образом Путин пытается показать "готовность к переговорам", и все же разделить треки диалога на ЕС-РФ, РФ-США и РФ-Украина. То есть, постоянными "переговорами" Россия попытается возродить, даже не "Нормандский формат", а Трехстороннюю контактную группу периода "Минска-2". Именно поэтому российская делегация выступала против участия представителей США.

Повторю, Путину необходимо выделить отдельный "украинский трек" и отделить его от диалога с администрацией Трампа, как минимум. Как максимум - создать отдельный трек диалога со странами ЕС.

В этой системе координат РФ, параллельно с переговорами в Турции, пытается играть в намеки на шантаж.

Так, сегодня происходит визит министра обороны РФ Андрея Белоусова в Беларусь, где он много говорит с Лукашенко про вооружения, "политику сдерживания" (читай - ядерный шантаж). Потом встречается с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и обсуждает усиление взаимодействия двух министерств. А армия РФ активизировалась на фронте...

Путин играет в войну и в игру "что мне будет за то, что я согласен разговаривать с Украиной". В очередной раз повышает ставки. Точнее, начинает повышать перед летней кампанией. В таких условиях возможности достижения хоть каких-то мирных соглашений есть лишь при колоссальных уступках с украинской строны. Идти на которые нет смысла.

Поэтому стоит просто признать - война продолжается.

Игар Тышкевич, политический аналитик