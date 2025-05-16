По его словам, теперь все давление в мирном процессе направлено на него.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал действия кремлевского правителя Путина, отметив, что тот совершил ошибку, направив на переговоры с Украиной в Турцию делегацию низкого уровня.

Как сообщает агентство Reuters, он прокомментировал отказ Путина лично прибыть на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи лидеров Европейского Союза в Албании. По словам Рютте, российский лидер "теперь вынужден играть в мяч", что свидетельствует об изменении баланса в дипломатической игре в пользу Украины:

"Хорошо, что украинцы сели за стол переговоров. Теперь все давление - на Путине".

Переговоры в Стамбуле

Ранее сообщалось, что Россия направила на переговоры в Турцию делегацию, состав которой вызвал удивление среди западных партнеров, ведь она не включала ни одного из высокопоставленных чиновников Кремля или министерства иностранных дел страны.

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Из-за этого украинский лидер Владимир Зеленский сократил размер украинской делегации и покинул Турцию, отметив, что ему там делать нечего.

Известно, что встреча украинской и российских делегаций проходит прямо сейчас. На ней присутствует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Стоит отметить, что союзники Украины, в частности Германия и Великобритания, уже призвали усилить санкции против России за отказ от прекращения огня и личного участия Путина в переговорах.

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