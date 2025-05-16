В ближайшие дни в столице все еще будет не выше +13°...+16°.

В ближайшие дни в Киеве продолжится прохладная погода с периодическими дождями, а потепление ожидается лишь ближе к середине следующей недели. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На погоду в столице будет влиять поле пониженного атмосферного давления и прохладный воздух с северо-запада. Поэтому в течение 17-21 мая на Киевщине и в г. Киеве ожидается неустойчивая погода с периодическими небольшими и умеренными дождями.

Ночью столбики термометров будут показывать +6°...+11°, а днем облака будут препятствовать прогреву воздуха, поэтому ожидается максимальная температура в пределах +12°...+17°.

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"И только 21 мая за счет прояснений несколько выше +20°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Потепление в Украине - когда погода улучшится

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться дождливая погода с перепадами температур, а устойчивое потепление прогнозируется только с 21 мая.

В пятницу, 17 мая, страна будет оставаться под влиянием циклона, что повлечет влажную погоду с периодическими осадками.

В субботу, 18 мая, также пройдут дожди, но на юге страны существенных осадков не предвидится. Температура повысится: большинство регионов ожидает +15...+19°C, на востоке и юге - до +18...+22°C. Запад Украины будет оставаться прохладным - около +10...+14°C.

Понедельник будет достаточно теплым, за исключением западных регионов. Во вторник снова пройдут дожди и станет прохладнее, но со среды стоит ждать более длительного, хоть и умеренного потепления.

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