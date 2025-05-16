'Каждый должен это видеть': Баффет назвал лучший фильм о прорыве женщины в бизнесе

Речь идет о документальной ленте о бизнесвумен, которую Баффетт знал лично.

На ежегодном собрании Berkshire Hathaway в мае 2025 года миллиардер Уоррен Баффетт не только объявил о своем выходе на пенсию, но и поделился личной рекомендацией - посмотреть документальный фильм Becoming Katharine Graham, пишет CNBC.

"Посмотрите фильм Becoming Katharine Graham, и вы увидите удивительную историю", - сказал Баффетт, подчеркнув, что не имеет финансовой заинтересованности в ленте.

"Я думаю, что каждый гражданин Америки должен это посмотреть", - добавил он.

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Фильм рассказывает о жизни и карьере Кэтрин Грэм - первой женщины-генерального директора в списке Fortune 500 и легендарной издательнице The Washington Post. Именно под ее руководством газета разоблачила дела "Пентагонских документов" и Уотергейт.

Баффетт имел тесные связи с Грэм. В 1973 году он инвестировал \$11 млн в The Washington Post Company.

"Компания значительно недооценена", - написал он ей и выразил поддержку Кетрцин как руководителю.

Он работал в совете директоров компании почти 40 лет, вплоть до 2011 года. В фильме Грэм вспоминает:

"Это было похоже на обучение в бизнес-школе с Уорреном Баффетом".

На собрании в 2013 году Баффетт подчеркнул:

"Развитие движется в правильном направлении... Но, знаете, я надеюсь, что оно будет продолжать двигаться и двигаться быстрее", - имея в виду участие женщин в бизнес-лидерстве.

Количество женщин-CEO в Fortune 500 выросло с 20 в 2013 году до 52 в 2024-м.

Ставка Баффета на Грэм оказалась чрезвычайно успешной - акции компании за время ее руководства выросли в 40 раз. К 2014 году он владел 23,4% акций компании, которую позже переименовали в Graham Holdings. В том же году он продал свою долю, оцененную в $1,1 млрд.

"Люди недостаточно помнят о Кэтрин Грэм, ее история во многом повлияла на Америку", - подытожил Баффетт в 2025 году.

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