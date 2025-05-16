Фонд Андрея Матюхи и Good Donations: оборудование для более точных операций в 'Охматдете'

В феврале 2025 года в детской больнице "Охматдет" появилась новая медицинская система. Речь идет о ретракторной системе Thompson, которую применяют в ведущих клиниках мира. Ее передали больнице два благотворительных фонда — украинский Фонд Андрея Матюхи и организация Good Donations. Общая стоимость переданного оборудования составила 2,22 миллиона гривен.

Первое использование и количество операций

За два месяца после установки системы специалисты "Охматдета" провели более 60 оперативных вмешательств. Как сообщил Роман Жежера, заведующий отделением неотложной хирургии, оборудование применяли во время операций детям с онкологическими заболеваниями, врожденными пороками и ранениями, полученными в результате взрывов.

Ретракторная система Thompson стала частью инструментария, который используют в критических ситуациях. Благодаря этому устройству хирургам удается работать точнее и с меньшей нагрузкой.

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Преимущества использования для детской хирургии

По словам медиков, новая система позволяет освободить руки хирурга во время вмешательства, обеспечивая при этом лучший обзор операционного поля. Такая возможность важна, когда речь идет о сложных детских операциях. Скорость и точность движений влияют на продолжительность процедуры и безопасность пациентов.

Ретракторная система Thompson способствует снижению риска травмирования тканей. Благодаря конструкции сокращается длительность вмешательства, а также уменьшается общая физическая нагрузка на операционную бригаду. Это оборудование подходит для многих хирургических направлений, что делает его универсальным инструментом в детской практике.

Области применения нового оборудования

Медицинская система Thompson используется в нескольких типах хирургии. К ним относятся:

абдоминальные операции;

торакальные вмешательства;

нейрохирургия;

онкологическая хирургия;

ортопедические процедуры.

Такое оборудование позволяет проводить оперативные вмешательства в более широком спектре клинических ситуаций. Ретракторная система Thompson адаптирована для работы в сложных условиях и с разными типами поражений.

Как помощь влияет на больницу

Появление нового инструмента в арсенале хирургов "Охматдета" — результат целевой благотворительной поддержки. Благодаря совместным усилиям больница получила необходимое для повышения безопасности и качества хирургических вмешательств. Система оказывает непосредственное влияние на эффективность проводимых операций, что особенно важно в случаях с детьми, которым требуется срочная помощь.

Ретракторная система Thompson дает возможность команде работать с большей точностью и в более комфортных условиях. Это особенно важно в ситуациях, где есть ограничения по времени или сложная анатомия пациента.

Другие направления благотворительной деятельности

В мае 2025 года фонд Андрея Матюхи также принял участие в открытии международной арт-инсталляции ORIGAMI for UKRAINE, которая появилась на фасаде Музея истории города Киева. Проект, созданный бельгийским дизайнером Шарлем Кайсином, состоит из пяти тысяч оригами-птиц из металлизированной бумаги. Его цель — собрать средства на закупку медицинского оборудования для Киевского городского центра восстановительного лечения. Инсталляция стала символом поддержки, надежды и единства, а к ее созданию присоединились также дети из Киевского дворца молодежи.

Фонд Андрея Валерьевича Матюхи выступил одним из партнеров этой инициативы, подчеркивая важность культурной поддержки наряду с материальной помощью.

Кроме того, организация предоставила финансовую помощь семьям, потерявшим близких во время ракетного обстрела Кривого Рога 4 апреля 2025 года. Размер помощи составил один миллион гривен. Эти средства были направлены на покрытие неотложных нужд пострадавших, а также на облегчение последствий трагедии в первые, самые трудные дни.