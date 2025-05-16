Скорее всего, удар в Крыму пришелся по российским складам с боеприпасами.

Решение об ударах по временно оккупированному Крыму Силы обороны Украины приняли давно.

Об этом заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, в эфире на Radio NV.

"Немного расчистили Крым от систем ПВО. И на сегодня мы видим, как откуда-то что-то прилетело. Главное, что есть результат. Что все люди, которые там живут на временно оккупированной территории - увидели большой дым. А это значит попали в склады, они горят. И самое главное не то, что там горит. А то, что они все видят. Ведь очень сложно, разговаривая с россиянами, объяснить им, чем война отличается от СВО. Сейчас война пришла к неверующим домой и они это наблюдают", - сказал Хазан.

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Удары по российским целям: важные новости

В ночь на 16 мая в Крыму прогремела серия взрывов. Местные паблики писали, что целью атаки стали важные военные объекты российских оккупантов. В частности взрывы раздавались в Севастополе и Перевальном.

Между тем авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что результатом украинских ударов по аэродромам РФ стало то, что враг переместил большинство своей стратегической авиации за 4000 км.

Ранее в ВМС Украины рассказали, что РФ стягивает системы ПВО с других направлений, чтобы использовать их для прикрытия оккупированного Крыма.

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