Премьера сериала запланирована на сентябрь 2025 года.

Стриминговый сервис HBO Max показал первый трейлер нового криминального сериала "Задание" (Task) – нового проекта от Брэда Ингелсби, создателя другого криминального хита платформы "Мейр из Исттауна", который выходил в 2021 году.

В центре сюжета нового сериала – агент ФБР Том, который возглавляет оперативную группу, пытающуюся остановить серию ограблений наркопритонов в рабочем пригороде Филадельфии.

Главную роль в сериале исполнил четырехкратный номинант на "Оскар" Марк Руффало ("Вечное сияние чистого разума", "Зодиак", "Бедные-несчастные", "Микки-17"), широкой аудитории наиболее известный как Брюс Беннер / Невероятный Халк в киновселенной Marvel.

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Также в шоу сыграли Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Железный кулак"), Эмилия Джонс (сериалы "Ключи Локков", "Утопия"), Тусо Мбеду ("Королева-воин"), Рауль Кастильо ("Армия мертвецов", "Гнев человеческий") и другие.

Премьера сериала запланирована на сентябрь 2025 года.

Первый сезон будет состоять из семи эпизодов.

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