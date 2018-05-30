Партии «трех Сереж»: последнее прибежище негодяев

Формально, началом самоуничтожения Партии регионов можно считать дату бегства ее лидера, экс-президента Украины Виктора Януковича, в Ростов. После 22 февраля часть «неблагонадежных» регионалов бросились искать себе места потеплее, нежели в опальной фракции. В результате, многие покинули ПР и самоорганизовались в новые депутатские группы. Кто-то, избавив коллег по депутатскому корпусу от своего присутствия под куполом, осел в Крыму. А кто-то – ударился во все тяжкие, под брендом «армии Юго-Востока» организовывая террористические группировки и вооружая их на деньги сбежавшей Семьи и хозяев Кремля. Часть же, в основном, «старая гвардия», попытались «сохранить лицо», оставаясь в парламенте в виде некоей, довольно хилой, оппозиции.

Самые ловкие из «бывших», между тем, активно пытаются произвести ребрендинг и используют различные подходы для того, чтобы приватизировать наследие Партии регионов – в надежде на то, что удастся мобилизовать традиционный электорат ПР. При этом, очень забавно то обстоятельство, что, в настоящее время, на разлагающемся политическом трупе некогда самой могущественной партии наиболее активно пытаются взрастить свои политические перспективы три человека с одинаково сомнительной репутацией и идентичным именем – Сергей.

Сережа-1 нацелился на местные выборы, Сережа-2 – на Раду

Остов когда-то самой крупной парламентской фракции к лету окончательно раскололся на несколько условных групп. Одна из них – межфракционное депутатское объединение «За мир и стабильность», уже получившее неформальное название «фракция Курченко». Планировалось, что в группу войдут до двух десятков экс-регионалов, в частности, мажоритарщиков, что позволит им претендовать на хлебные места в комитетах, так как такое многочисленное объединение обладает правами фракции. Таким образом, младоолигарх Сергей Курченко и, как следствие, Семья, хотели бы сохранить за собой определенное влияние в Верховной Раде, дабы и дальше вести бизнес некоторых своих компаний в Украине.

Впрочем, после того, как в СМИ просочилась информация о том, что за вхождение в новую парламентскую команду «семейных» депутатам обещают по 375 тысяч долларов каждому (а, в дальнейшем, еще и ежемесячное пособие в 200 тысяч долларов), народные избранники стали открещиваться и от этих сумм, и, в принципе, от «фракции Курченко». В итоге, часть потенциальных участников, уже успевших заявить о своем выходе из рядов ПР, остались в статусе внефракционных депутатов, продолжив вести переговоры о внедрении в другие политические проекты, организуемые разными экс-регионалами.

Но ставить окончательную точку в попытке Курченко (и Семьи) сколотить новые политсилы, пожалуй, не стоит. Дело Сережи ушло, в буквальном смысле, в регионы: в некоторых областных советах Украины сателлиты Курченко пытаются собирать депутатские группы под новый проект на местах, видимо, с прицелом на местную избирательную кампанию.

В то же время еще один Сергей, заметный экс-регионал Тигипко – опробовав свои силы очаровать электорат на президентской избирательной кампании, намерен возрождать свою партию «Сильная Украина» и идти с ней на досрочные парламентские выборы. Эксперты не исключают, что, с примкнувшими к нему регионалами, вероятность преодоления «Сильной Украиной» проходного барьера невелика, но существует. Расчет Тигипко прост: сегодня на Юго-Востоке Украины, и на Донбассе, в частности, нет вообще никаких партий, за которые жители этих регионов готовы были бы отдать свои голоса.

Сережа-3: поход налево

Так, если нынешний созыв Верховной Рады примет закон, и появится соответствующее решение суда, КПУ еще до выборов может вовсе прекратить существование. Ненадолго. Ровно до тех пор, пока какая-нибудь международная судебная инстанция, к примеру, Европейский суд по правам человека, не признает решение украинского суда незаконным. Но этого времени будет достаточно, чтобы коммунисты уже не попали в парламент. «Тем не менее, не исключено, что в левой нише (это около 35% избирателей), мы увидим появление нескольких политических проектов», - отмечает политтехнолог Андрей Золотарев.

К слову, по его словам, одной из «обновленных, но с гнильцой» на этом поле может стать Социалистическая партия: «Такой себе управляемый «волнорез» во главе с Николаем Рудьковским (экс-регионал, покинул Партию регионов в декабре 2013 года, – УНИАН)».

Впрочем, Партии регионов, как и выходцам из нее, избиратели Юго-Востока больше не доверяют. Именно поэтому часть экс-регионалов пытаются дистанцироваться от былой ПР, объединяясь вокруг группы Рината Ахметова. Другая часть – заявляет о создании абсолютно нового проекта – Партии развития Украины, за которым, впрочем, маячит демоническая фигура экс-главы администрации президента Януковича – еще одного Сергея, - Левочкина. «Обе эти группы будут под различным соусом пробиваться в Верховную Раду», - рассказал УНИАН политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

«Последние сто дней в Украине происходило освобождение от Партии регионов, поэтому появились проекты Тигипко и другие, реанимирующие ПР. Левочкин, Хорошковский, Пинчук и другие форсированными темпами пытаются создать новую политическую реальность путем реформы политнаследия павшего режима», - считает Андрей Золотарев.

При этом политтехнолог не исключает, что для завоевания бывших избирателей КПУ и старой Партии регионов, новый политический проект под протекторатом Сергея Левочкина, несмотря на заявленный имидж «партии мира», может использовать и жесткую позицию, близкую к нынешней риторике КПУ. «Они заинтересованы в лояльности, но могут полезть за «медом» к «неправильным пчелам». Поскольку на Донбассе сегодня – непонятные настроения, поспеть за которыми довольно сложно», - считает Золотарев.

Сережа против Рината

Несмотря на общую растерянность традиционного электората Партии регионов и того факта, что, так или иначе, все нынешние группы от ПР, претендующие на места в будущем парламенте, всячески способствовали режиму Януковича в опускании страны в глубочайший кризис, теперь они же цинично заявляют о намерении вытаскивать Украину из оного. Для чего, собственно, и попытаются пройти в следующий созыв Верховной Рады. «Им все равно: работать ли в администрации президента и формировать власть Януковича, или развивать новые партии, чтобы получить свои лоббистские организации в Верховной Раде», - считает Небоженко.

С реанимацией Партии регионов «под Ахметова», на сегодняшний день, ситуация шаткая. Некоторые депутаты из фракции считают, что, после провала на президентских выборах выдвиженца от ПР Михаила Добкина, вести партию в парламент должен именно Ахметов. Сам же олигарх, пытаясь разруливать теперь уже личный конфликт с ДНР, намекающих на «национализацию» его предприятий на Донбассе и не дающих ему возможности попасть домой, пока дистанцируется от вопроса досрочных выборов в Раду. Ему сейчас не до этого.

Тем не менее, по словам Небоженко, под предводительством Ахметова, имея немалый финансовый и медиа ресурс, у этого осколка Партии регионов есть шанс преодолеть 5%-й проходной барьер. Впрочем, такой же, как и у Партии развития Левочкина. «Пример прошлых выборов показал, что даже «Свобода», если ее показывать по «Интеру» (который принадлежит Левочкину и Фирташу, - УНИАН), может стать популярной партией и пройти в парламент», - напомнил Виктор Небоженко.

При этом, по его словам, на продвижение новой ПР под предводительством людей Сергея Левочкина, играет еще и тот факт, что главный финансовый спонсор новой партии – Дмитрий Фирташ – очень «не хочет повторить в США судьбу Лазаренко» (в настоящее время Фирташ пребывает под домашним арестом в Австрии по обвинениям в коррупции, выдвинутым правительством США). «Ему, кровь из носа, нужно иметь свою партию в Раде, и он будет ее иметь», - считает политолог.

Между тем, Андрей Золотарев считает, что эти проекты вряд ли могут быть удачными, если не снизить проходной барьер. Особенно, это касается партии Левочкина. «Чтобы преодолеть 5%-й проходной барьер, нужно иметь нечто большее, чем весомые финансовые и медийные ресурсы, голову Ермолаева (по слухам, идеолог новой партии, - УНИАН) и ряд сомнительных персон из Партии регионов… Они, конечно, делают правильные заявления, говорят правильные слова, но возникает вопрос: где же вы все были раньше? Николай Скорик (экс-глава Одесской ОГА, - УНИАН) при Януковиче губернаторствовал, Сергей Ларин – был правой рукой Левочкина в Администрации Януковича, за всем этим – демоническая фигура самого Левочкина…», - напомнил политтехнолог.

По его мнению, бывшему руководителю администрации Януковича уже удалось договориться с некоторыми представителями мирового сообщества о легитимизации Партии развития в роли умеренной оппозиции. «Показательно, на съезде партии (21 июня, – УНИАН) присутствовали представители посольства США, Американской торгово-промышленной палаты… Это свидетельствует о том, что Штаты хотят появления в Украине умеренной оппозиции, и коммуникация с Левочкиным налажена», - считает он.

Точку поставит избиратель

Как бы там ни было, точку в попытках прорваться в будущий парламент поставит избиратель. «В стране изменился запрос на политиков. Поэтому даже Партия регионов-лайт не пройдет, - считает политтехнолог Тарас Загородний. – Люди устали терпеть симулякры, партии без новых лидеров и новой риторики. Они не будут иметь спроса во время избирательной кампании, так как это мертвые партии и политики».

Собственно, как бы ни пытались бывшие регионалы заскочить в уходящий поезд, сегодня ситуация такова, что их позиционирование как «партии мира» не находит отклика у электората. Хотя запрос на установление мира в стране – весьма велик. Причин такого невосприятия со стороны украинцев – несколько.

Во-первых, осколки Партии регионов, как бы они не назывались и с какими бы влиятельными фигурами – от Ахметова до Левочкина – не сотрудничали, остаются третьим эшелоном когда-то могучей политической силы. Ее развал спровоцировал сам «живой и легитимный» лидер еще в 2010 году. Возглавив страну и установив с помощью ручного парламента, под предводительством ПР, единовластие, Янукович больше не нуждался в сонме депутатов, тяготеющих к разным бизнес-группам внутри партии, требующих внимания и регулярно тянущих одеяло на себя.

Во-вторых, ни один из осколков ПР не имеет ярко выраженного лидера, к наличию которого тяготеет их традиционный электорат. Ахметов занят спасением своего бизнеса. Левочкин – прячется за кулисами, не желая пожать лавры одного из своих предшественников – Виктора Медведчука.

И, в-третьих, за лозунгами «партии мира» экс-регионалы скрывают свое нежелание называть вещи своими именами: что Крым – оккупирован, что на Донбассе – агрессия со стороны России, что на территории Украины вольготно себя чувствуют диверсанты соседнего государства, а иностранные наемники убивают украинских солдат. А, учитывая запрос общества на правду, подобные партии обречены выпасть из обоймы.

Татьяна Урбанская