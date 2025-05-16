В Турцию прилетел Рубио, но его не будет на переговорах между Украиной и РФ, сообщил журналист.

Настроение американской делегации, которая прибыла в Стамбул для участия в переговорах по войне в Украине, "довольно мрачное". Об этом сообщил корреспондент BBC Том Бейтман, который вместе с госсекретарем Марко Рубио прилетел 16 мая в Турцию.

По его словам, американские чиновники "хотели бы сообщить своему боссу, что им удалось добиться саммита, к которому он так стремился", - встречи президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина, "но этого не произошло".

Бейтман отметил, что вместо этого "Рубио отправляется на очередную встречу с турецкими и украинскими высокопоставленными чиновниками".

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Как сообщил журналист со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс, на переговорах между Украиной и РФ Соединенные Штаты будет представлять не Рубио, а директор по вопросам политического планирования США Майкл Энтон.

Также стало известно, что в Стамбуле завершилась встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Заутером.

"Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле. Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня – это наш приоритет", - сообщил Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в Албании, чтобы принять участие в саммите ЕРС (Европейского политического сообщества). Об этом сообщил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров утром в пятницу, 16 мая, сообщило Суспільне.

Обновлено в 10:55: Как сообщил украинский МИД, в Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Переговоры в Турции: важное

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что он не ожидает прорыва в переговорном процессе по войне РФ против Украины до того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин встретятся "лицом к лицу".

Bloomberg пишет, что надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись после того, как правитель РФ Владимир Путин не улетел в Стамбул и отправил на переговоры делегацию более низкого уровня.

Издание The Wall Street Journal считает, что российский диктатор Владимир Путин продолжает водить за нос президента США Дональда Трампа, и свидетельством этого является позорное игнорирование российским лидером переговоров в Стамбуле 15 мая. Отмечается, что его отказ приехать – очередное доказательство того, что он не настроен серьезно завершить войну.

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