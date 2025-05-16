Предполагается, что данный БПЛА может атаковать, работая в режиме скрытности.

Россия разрабатывает свой стелс-дрон С-70 "Охотник" для работы в качестве "верного ведомого" с истребителем пятого поколения Су-57, пытаясь повторить достижения США в области пилотируемых и беспилотных команд. Однако, его истинный уровень скрытности, сложность его возможностей ИИ и способность России производить как "Охотник", так и Су-57 в значительных количествах вызывают вопросы. Об этом пишет президент Центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своей статье для 19FortyFive.

"Арсенал "Охотника" включает в себя ракеты класса "воздух-поверхность" и ряд бомб (планирующих и управляемых оператором), которые не будут подвешиваться к крыльям, а будут скрыты внутри корпуса, чтобы снизить заметность на радарах противника", - отмечал ранее профессор Вадим Козюлин из Российской академии военных наук.

Указывалось, что "Охотник", по-видимому, представляет значительную угрозу, поскольку он работает с внутренним отсеком вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной, скрытной конфигурацией крыла-корпуса в стиле B-2. Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его снизу на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в режиме скрытности.

Видео дня

"Однако вопрос скрытности касается гораздо большего, чем может показаться на первый взгляд, поскольку низкая заметность также зависит от тепловой сигнатуры, материалов покрытия, размещения двигателя и выпуска выхлопных газов. Поэтому реальные вопросы о дроне также могут относиться к уровню технологической сложности, когда речь идет о его дополнительных характеристиках скрытности", - объяснил Крис Осборн.

Также он акцентировал, что Россия пока не произвела много Су-57, и остаются вопросы относительно того, есть ли у нее промышленные мощности для создания значительного количества новых беспилотников.

"Хотя, конечно, даже небольшое количество, вероятно, будет представлять реальную угрозу, у России может не быть возможности "масштабировать" существование этого беспилотника быстрым образом", - подчеркнул Осборн.

В Украине сбили С-70 "Охотник" - что сообщалось

Напомним, 5 октября 2024 года стало известно, что в Донецкой области сбили российскую воздушную цель. Сразу появилась информация, что это был штурмовик Су-25, позже сообщили, что упал Су-34, и, в конце концов, пришли к выводу, что речь идет о тяжелом БПЛА С-70 "Охотник".

Как предположил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупанты в тот день могли проверять, как "Охотник" преодолевает украинскую ПВО в 20 км от фронта, и БПЛА мог просто начать терять контроль и лететь вглубь территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: