Там отметили, что на сегодня критерии бронирования четко выписаны, цифровизированы, поэтому являются чрезвычайно прозрачными, четкими, понятными.

В ближайшее время правительство не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию от мобилизации военнообязанных.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, на сегодня эти критерии четко выписаны, цифровизированы, поэтому являются чрезвычайно прозрачными, четкими, понятными. При этом он добавил, что правительство совместно с военными очень четко отслеживает, как происходит бронирование, кто бронируется, в каких отраслях.

"У нас для критических предприятий и инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса есть соответствующий подход совместно с Министерством обороны и Генштабом. Для предприятий, которые платят налоги, держат уровень заработной платы выше среднего в отрасли, работники получают прозрачную "белую" официальную заработную плату, то они имеют право быть забронированным, если предприятие отнесены к критическим во время военного положения", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что эти критерии удовлетворяют и военных, и экономику, поэтому существенного пересмотра условий бронирования в ближайшее время в правительстве не планируют.

Бронирование от мобилизации

Перечень работников определенных органов, предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование, предусмотрен постановлением Кабмина №76. Документ определяет, сколько военнообязанных работников могут получить отсрочку.

Согласно постановлению бронирование могут получить военнообязанные, которые работают в органах государственной власти и местного самоуправления, Нацполиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, судах. Также это касается, в частности, предприятий, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины или других военных формирований, а также для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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