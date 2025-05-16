Они воевали по меньшей мере на восьми направлениях фронта.

В Украину удалось вернуть тела 909 погибших на войне с Российской Федерацией военнослужащих.

Как сообщается в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди возвращенных есть павшие на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях.

Кроме того, домой вернули тела украинских защитников из моргов на территории Российской Федерации. Перевозку репатриированных героев осуществляет личный состав Вооруженных сил Украины:

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"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".

Возвращение павших

Напомним, о предыдущем обмене телами сообщали 18 марта. Тогда "на щите" домой везли 909 украинских защитников с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из российских моргов.

Напомним, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в войне с российскими захватчиками погибли более 46 тысяч украинских защитников, еще около 380 тысяч - пострадали.

По его словам, еще десятки тысяч солдат считаются пропавшими без вести - они могли погибнуть или попасть в российский плен.

Украина неоднократно заявляла, что хотела бы провести с Российской Федерацией обмен "всех на всех", однако в Москве в этом не заинтересованы.

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