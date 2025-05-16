При необходимости правительство обратится в парламент с соответствующим предложением.

Бюджет Украины сейчас наполняется и выполняется, но при необходимости правительство может обратиться к парламенту относительно увеличения расходов на войну.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "Бюджет Украины составлен, проголосован, выполняется. Налоговая, таможня наполняют доходную часть... Относительно дополнительных потребностей в средствах... Если такая потребность возникнет, мы обратимся в парламент с соответствующим предложением и указанием источников наполнения госбюджета", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что в первом квартале прошлого года были значительные задержки поставок вооружения от партнеров Украины. Это привело к вынужденному увеличению расходов из бюджета для обеспечения военных всем необходимым:

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"В этом году ситуация, к сожалению, повторяется. Начиная с первого квартала, у нас произошло сокращение помощи от некоторых партнеров. Соответственно мы были вынуждены взять на себя дополнительные закупки оружия, особенно боеприпасов для Вооруженных Сил. Это повлекло дополнительные расходы".

По его словам, на данный момент все расходы покрыты и Минобороны осуществляет все необходимые закупки и поставки на линию фронта. "Если во втором полугодии нам нужны будут средства, поскольку у нас война и потребности могут меняться в зависимости от ситуации на поле боя, мы обратимся в парламент и обоснуем все источники", - сказал премьер.

Военные расходы Украины

Напомним, согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, расходы на сектор безопасности и обороны составляют 2,23 триллиона гривен.

Тогда украинский премьер Шмыгаль сообщал, что на производство и закупку оружия предусмотрели 739 миллиардов - это рекордная для страны сумма.

Также закон предусматривает увеличение финансирования на модернизацию украинского оборонно-промышленного комплекса и закупку беспилотных летательных аппаратов.

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