Ветеран рассказал, как Тина Кароль проходила военную подготовку: 'Одна из лучших'

Жайворонок похвалил артистку.

Украинский ветеран Владислав Жайворонок рассказал о поведении Тины Кароль во время военной подготовки, которую она проходила еще в 2024 году.

Многие думали, что таким образом певица хочет пропиариться, но, на самом деле, она выполнила все задания и показала отличный результат, говорит Жайворонок.

Также Владислав сказал, что у Кароль отличная физическая подготовка, ведь она была единственной, кто смог простоять в планке целый час.

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"Очень уважаю ее как человека. Она просто невероятная и классная. Она очень хорошо себя повела на курсе, потому что послаблений там не было никаких. Она одна из лучших была по физической подготовке, потому что только она со всего курса могла простоять в планке час", - сказал военнослужащий в интервью Маричке Падалко.

Напомним, ранее Тина Кароль назвала популярную диету, на которой вы никогда не похудеете. По словам Кароль, популярная диета "ничего не ешь" только вредит здоровью и совсем не помогает избавиться от лишних кило.

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