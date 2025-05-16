Получит ли Украина самолеты, зависит в первую очередь от украинской стороны, пояснил Лукасевич.

Передача польских самолетов МиГ-29 Украине вполне возможна, заявил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью Европейской правде.

Когда Лукасевича спросили, есть ли шансы, что Украина получит эти самолеты в ближайшее время, он пояснил, что "это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16".

"И кажется, что именно здесь прилагается больше всего усилий как со стороны союзников Украины, так и со стороны самих украинских военных, чтобы как можно лучше использовать эти самолеты", - отметил дипломат.

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Что касается МиГ-29, то Польша постепенно выводит их из своего вооружения, заменяя на F-16, подчеркнул Лукасевич.

"Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", - добавил он.

Передача Польшей самолетов МиГ-29 Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренность с НАТО, Польша нашла причину для того, чтобы не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29. "Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей... Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявлял он на пресс-конференции на Закарпатье.

После того президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша будет готова передать Украине истребители МиГ-29 при условии, что страны НАТО перебросят свои самолеты на польские авиабазы. "У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение по этому поводу. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29 в рамках наших миссий. Если мы передадим их Украине, есть одно фундаментальное условие, а именно то, что наше небо должно быть защищено", - заявлял Дуда в ноябре. По его словам, польская армия использует МиГи "для обеспечения безопасности в воздушном пространстве".

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