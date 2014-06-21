На Закарпатье задержали диверсанта, который фотографировал территорию международного аэропорта

Служба Безопасности Украины задержала диверсанта, который занимался скрытой детализированной фотосъемкой зданий, сооружений и прилегающих территорий Международного аэропорта "Ужгород"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Гражданин Украины «З», житель г. Перечин, задержан в Закарпатской области Службой безопасности совместно с подразделением ГПС Украины.

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"Злоумышленник осуществлял скрытую подробную фотосъемку зданий, сооружений и прилегающих территорий Международного аэропорта"Ужгород" (взлетная полоса, диспетчерский пункт, объекты навигации и радиолокации) и Онокивской ГЕС (Ужгородский район)", - отмечается в сообщении.

В ходе проведения осмотра по месту жительства «З» обнаружено руководство Министерства обороны СССР «Руководство по подрывным работам» (имеет гриф «для служебного пользования»), боевой расчет потребностей 15-го отдельного горно-пехотного батальона ЗСУкраины (дислоцируется в Закарпатской области).

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По данному факту следственным отделом УСБУ в Закарпатской области открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.