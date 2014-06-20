СБУ арестовала свыше 90 террористов и диверсантов, среди которых 13 граждан России

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко в интервью газете "День".

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"Безусловно, мы реагировали и будем реагировать на угрозы со стороны иностранных диверсионно-террористических групп, на финансирование бывшими украинскими высокопоставленными терроризма в Украине... Уже арестовано более 90 террористов и диверсантов, среди которых 13 граждан России (кроме боевиков-наемников, это профессиональные офицеры-разведчики, агентура). Одно из последних задержаний в Киеве - это соратник главаря диверсионных групп в Горловке и Славянcке", - отметил Наливайченко.