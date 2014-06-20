На Луганщине террористы силой выгоняют жителей на митинг и угрожают взорвать шахты с горняками - активист

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила правозащитник Елена Степовая.

"Ровеньки. Город перекрыт казаками. Они задержали автобусы с первой сменой. Людей в шахту не пускают. Дали в руки русские флаги и флаги ЛНР и выводят на митинг против АТО. Обходят квартиры, людей выводят на митинг. Ставят по краям женщин и детей. Говорят, так будут встречать нацгвардию, которую называют Правым сектором. Город контролируют казаки. Митинг под управлением и руководством и.о. городского головы Княжева будет проходить в центре города. Людей держат на блок постах", - сообщает Степовая.Читайте такжеЖители Луганщины: в городе боятся боевиков, нам нужна поддержка Киева

По ее словам, местные шахтеры, чтобы не попасть на митинг спускаются в шахту и по оканчании смены не поднимается.

"На шахтах ждут люди с автоматами. Шахтеров называют трусами и говорят, надо становится перед Путиным на колени, и просить защиты, мол, все зависит от вас, войска уже рядом, ждут нашего крика о помощи. Говорят, что 22 июня, знаковая дата, мол, в этот день рухнет нацизм в Украине. Да, и если шахты будут работать- угрожают терактами в городе и на предприятиях, говорят у них для этого, все готово. Их военком Ильич, сказал прямо-нам шахты нах не нужны, взорвем вместе с предателями (это о шахтерах). Народ в шоке", - написала в соцсети правозащитник.